波蘭承諾軍援4架MiG-29 烏：仍急需西方現代戰機

波蘭16日承諾軍援4架MiG-29戰機給烏克蘭，成為第一個軍援戰機的北約成員國。（路透資料照片）

波蘭16日承諾，將把4架MiG-29戰機送給烏克蘭 ，成為第一個軍援戰機的北約 成員國。烏克蘭空軍發言人表達感謝之餘，仍強調他們急需西方製的第四代多用途現代戰機以確保對俄作戰勝利。

CNN與BBC新聞報導，波蘭從前東德接手了約12架MiG-29戰機，此次軍援烏克蘭的4架就來自其中。總統杜達（Andrzej Duda）指出，這批戰機將在維修後的接下來幾天內移交，「談到仍在捍衛波蘭天空的MiG-29時，最高層已經做了決定，我們可以信心十足說，我們正把MiG機送往烏克蘭」，並指其他MiG-29戰機會在未來移交。

烏克蘭真理報（Ukrainian Pravda）報導，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）強調波蘭的舉措應該得到感謝，但仍認為烏軍急需像是F-16的西方製第四代多用途現代戰機，以便在天空取得超過俄軍的優勢，且能對俄軍地面目標進行有效的攻擊。

伊納特說，波蘭移交的MiG-29戰機將在一定程度上提高烏克蘭空軍作戰能力，因為這是已經部署於日常任務的機型，所以有著嚴重的損耗，但他接著話鋒一轉，稱「別忘了，這些是蘇聯飛機，不是現代的西方製戰機。所以，廣義上來說，它們不太可能大幅改變接觸線上的形勢」。

伊納特表示，西方國家很可能將他們的MiG-29戰機升級到一定的程度，以確保跟其他北約國家具有互操作性（interoperable），「例如，機載設備、通訊與敵我系統都會進行修改，但從其本質，這仍是一種蘇聯飛機。為了取得超過敵軍的優勢，我們需要現代的多用途西方戰機」。

不過，白宮 同一天表示，波蘭決定軍援戰機是「自主決策」（sovereign decision），不會促使拜登總統軍援F-16戰機。白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）說，「這沒有改變我方在F-16方面的盤算（calculus）」。