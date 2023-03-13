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人權觀察組織警告 烏克蘭收容機構兒童處境堪憂

中央社／基輔13日綜合外電報導

非政府組織「人權觀察」（HRW）今天警告，俄羅斯入侵烏克蘭之舉已對收容機構內的兒童造成「毀滅性」後果，還有數千人被送往俄羅斯本土或占領區。

法新社報導，人權觀察在今天發布的最新報告中指出，這場戰爭凸顯烏克蘭迫切需要改革。在俄國全面入侵之前，烏克蘭的收容機構就有超過10萬5000名兒童，這讓烏國成為兒童收容人數第二多的歐洲國家，僅次於俄羅斯。

總部位於紐約的HRW兒童權利副主任艾斯佛（Bill Van Esveld）說：「這場殘酷的戰爭清楚顯現出，機構收容兒童所面臨的危險必須獲得解決。送回被俄羅斯軍隊非法帶走的兒童應被國際列為優先事項。」

根據報告內容，至少有數千名兒童被送往俄羅斯或俄國占領區。

報告指出，在2022年前收容3萬2000多名兒童的100間收容機構位於如今的俄羅斯佔領區。

近20年來，烏克蘭一直試圖改革兒童收容制度，但收容機構的數量仍有增無減，從2015年的663家，增加到2022年的727家。

HRW說，戰爭爆發後，「更多兒童正被送往收容機構，包括父母遇難或受傷者，還有父母因戰事經歷精神健康危機的兒童」。

這份長達55頁的報告還提到其他問題，包括流離失所兒童的精神創傷，以及由於缺乏照顧者引發的備受忽視和照顧不足狀況。

報告還稱，數以千計被收容的兒童流離失所，其中一些人下落不明。

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