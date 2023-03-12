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向普亭喊話 俄羅斯婦女舉標語：別讓我們兒子、丈夫去送死

編譯張君堯／即時報導
一群俄羅斯妻子和母親公開向總統普亭喊話，希望停止強迫她們的丈夫或兒子在沒有足夠訓練或物資的情況下加入部隊，最終更只能上戰場「任人宰割」。(取材自Telegram)
一群俄羅斯妻子和母親公開向總統普亭喊話，希望停止強迫她們的丈夫或兒子在沒有足夠訓練或物資的情況下加入部隊，最終更只能上戰場「任人宰割」。(取材自Telegram)

一群俄羅斯妻子和母親公開向總統普亭（Vladimir Putin）喊話，希望停止強迫她們的丈夫或兒子在沒有足夠訓練或物資的情況下加入部隊，最終更只能上戰場「任人宰割」。

CNN報導，俄羅斯Telegram頻道「SOTA」上分享的一段影片中，這些女性表示自己的親人在被動員後僅接受4天的培訓，隨後就被迫加入攻擊部隊。

曝光的影片顯示這些婦女舉著俄語標語，有人並表示「我的丈夫位於與敵人接觸的前線上」，另一位女士則說道「我國動員起來的士兵像羔羊一樣被派往屠宰場，一次5個人、面對100名全副武裝的敵軍，他們準備為自己的祖國服務，但他們接受的訓練不應作為衝鋒部隊，我們要求您將人員從前線撤回，並為砲兵提供大砲和彈藥」。

CNN無法獨立核實影片中婦女的說法。

俄羅斯派遣數十萬人前往烏克蘭戰場作戰的舉動引發異議和抗議，並促使許多俄羅斯年輕人逃離該國，一名不願透露姓名的俄國男子表示「我們逃離俄羅斯是因為我們想活下去，我們擔心我們會被派往烏克蘭」。

應徵入伍的俄羅斯士兵的家人也針對動員做出批評，稱這次動員受到諸如紀律問題、缺乏領導、缺乏培訓、伙食差和缺乏醫療等後勤困難的困擾。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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