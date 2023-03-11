俄81飛彈轟烏 6枚極音速透露1個訊息
俄羅斯9日凌晨對烏克蘭發動近數周最大規模空襲，發射81枚飛彈和八架伊朗製自殺無人機轟炸烏國，其中有六枚最新型極音速飛彈。空襲破壞首都基輔等十個地區多處關鍵基礎設施和民宅，造成至少九人死亡、三座發電廠受損。俄方稱這是為報復上周烏方越界入侵俄國境內村莊對平民恐攻。
烏國空軍方面指出，這波空襲包含了六枚俄國「匕首」極音速飛彈。極音速飛彈速度可達五馬赫以上，飛行時還能改變方向，幾乎無法攔截。
烏國空軍發言人伊納特說：「這是大規模空襲，飛彈與自殺無人機從空中與海面多個方向來襲」。
伊納特表示，俄軍動用了比平時還要更多的彈道與極音速飛彈，其中速度較慢、相對容易攔截的巡弋飛彈變少。他說，烏克蘭軍情局估計，俄軍在9日空襲前所擁有的匕首極音速飛彈不超過50枚。這種先進飛彈供應有限，目前尚不清楚俄軍為何一次發射超過十分之一的數量。
伊納特說，「出於某種原因，他們這次需要一個結果」，使用「匕首」極音速飛彈也可能顯示俄國正「擴大戰略儲備」替代品。紐時指出，這款飛彈生產比其他像新研發的「鋯石」極音速飛彈等相對容易。
烏國官員表示，俄羅斯飛彈攻擊讓烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv）停電、停水或沒有暖氣可用，也切斷了俄國占領區裡札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的供電，迫使核電廠必須使用柴油發電機，不過稍後電力已恢復。
中央社引述法新社報導，俄軍稱這次襲擊是回應基輔當局上周在俄國西部布揚斯克州（Bryansk）所謂「恐怖主義行動」的「大規模報復」；莫斯科當局稱烏克蘭民族主義者闖入布揚斯克州並殺害兩名平民，基輔將這種說法斥為挑釁。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這場攻擊是「一個恐怖分子國家再次企圖對抗文明」，還說烏克蘭不會被打敗。華府則稱這場飛彈襲擊「殘酷且不正當」。
此外，立陶宛軍情局局長保拉維修斯（Elegijus Paulavicius）告訴媒體：「俄羅斯目前擁有的資源，按目前戰事激烈程度看，足以再打兩年。」他還說，俄羅斯能延續這場戰爭多久時間，「也會取決於諸如伊朗、北韓等國對俄軍事援助程度」。
立陶宛情報機構指出，制裁措施並未損及俄羅斯籌資補充軍需的能力，因為俄羅斯可將資源從公共福利重新分配至軍隊，且俄軍正在適應與西方長期對抗。
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