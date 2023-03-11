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俄81飛彈轟烏 6枚極音速透露1個訊息

編譯中心／綜合10日電
俄軍9日發射飛彈空襲基輔後，烏克蘭緊急工作人員在現場救災。（路透）
俄軍9日發射飛彈空襲基輔後，烏克蘭緊急工作人員在現場救災。（路透）

俄羅斯9日凌晨對烏克蘭發動近數周最大規模空襲，發射81枚飛彈和八架伊朗製自殺無人機轟炸烏國，其中有六枚最新型極音速飛彈。空襲破壞首都基輔等十個地區多處關鍵基礎設施和民宅，造成至少九人死亡、三座發電廠受損。俄方稱這是為報復上周烏方越界入侵俄國境內村莊對平民恐攻。

烏國空軍方面指出，這波空襲包含了六枚俄國「匕首」極音速飛彈。極音速飛彈速度可達五馬赫以上，飛行時還能改變方向，幾乎無法攔截。

烏國空軍發言人伊納特說：「這是大規模空襲，飛彈與自殺無人機從空中與海面多個方向來襲」。

伊納特表示，俄軍動用了比平時還要更多的彈道與極音速飛彈，其中速度較慢、相對容易攔截的巡弋飛彈變少。他說，烏克蘭軍情局估計，俄軍在9日空襲前所擁有的匕首極音速飛彈不超過50枚。這種先進飛彈供應有限，目前尚不清楚俄軍為何一次發射超過十分之一的數量。

伊納特說，「出於某種原因，他們這次需要一個結果」，使用「匕首」極音速飛彈也可能顯示俄國正「擴大戰略儲備」替代品。紐時指出，這款飛彈生產比其他像新研發的「鋯石」極音速飛彈等相對容易。

俄國「匕首」極音速飛彈 資料來源／法新社
俄國「匕首」極音速飛彈 資料來源／法新社

烏國官員表示，俄羅斯飛彈攻擊讓烏國第二大城哈爾科夫（Kharkiv）停電、停水或沒有暖氣可用，也切斷了俄國占領區裡札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的供電，迫使核電廠必須使用柴油發電機，不過稍後電力已恢復。

中央社引述法新社報導，俄軍稱這次襲擊是回應基輔當局上周在俄國西部布揚斯克州（Bryansk）所謂「恐怖主義行動」的「大規模報復」；莫斯科當局稱烏克蘭民族主義者闖入布揚斯克州並殺害兩名平民，基輔將這種說法斥為挑釁。

三枚俄軍火箭九日黎明在烏克蘭東北部哈爾科夫被拍到從俄國西南部貝爾哥羅德州發射。（...
三枚俄軍火箭九日黎明在烏克蘭東北部哈爾科夫被拍到從俄國西南部貝爾哥羅德州發射。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，這場攻擊是「一個恐怖分子國家再次企圖對抗文明」，還說烏克蘭不會被打敗。華府則稱這場飛彈襲擊「殘酷且不正當」。

此外，立陶宛軍情局局長保拉維修斯（Elegijus Paulavicius）告訴媒體：「俄羅斯目前擁有的資源，按目前戰事激烈程度看，足以再打兩年。」他還說，俄羅斯能延續這場戰爭多久時間，「也會取決於諸如伊朗、北韓等國對俄軍事援助程度」。

立陶宛情報機構指出，制裁措施並未損及俄羅斯籌資補充軍需的能力，因為俄羅斯可將資源從公共福利重新分配至軍隊，且俄軍正在適應與西方長期對抗。

俄軍徹夜發射81枚飛彈空襲烏克蘭 製表／羅方妤
俄軍徹夜發射81枚飛彈空襲烏克蘭 製表／羅方妤
圖為烏克蘭軍人5日向巴赫姆特的俄軍發射砲彈。（路透）
圖為烏克蘭軍人5日向巴赫姆特的俄軍發射砲彈。（路透）

極音速飛彈 俄羅斯 烏克蘭

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