立陶宛：按目前戰爭強度 俄侵烏還能打2年

立陶宛 軍事情報首長指出，若以目前戰爭強度看，俄羅斯 的資源足供侵略烏克蘭戰爭再打2年。

路透報導，莫斯科1年多前對烏克蘭發動「特殊軍事行動」，聲稱是為清除對俄國 的安全威脅；基輔和西方國家則稱俄國是為征服一個獨立國家而無端開戰。

立陶宛軍情局局長保拉維修斯（Elegijus Paulavicius）告訴媒體：「俄羅斯目前擁有的資源，按目前戰事激烈程度看，足以再打2年。」

他還說俄羅斯能延續這場戰爭多久時間，「也會取決於諸如伊朗、北韓等國對俄軍事援助程度」。

保拉維修斯今天說明立陶宛情報機構總覽的國家威脅概況；立陶宛情報機構稱與俄、中政府有關聯的駭客，去年一再企圖侵入立陶宛政府電腦系統。

立陶宛情報機構表示，對方首要任務「仍是持續長期蒐集有關立陶宛內政、外交情資」但未說明駭客入侵是否成功。

立陶宛一直是歐盟裡最對俄國不假辭色的成員國之一，2021年立陶宛允許台灣在當地設立代表處也觸怒北京。

立陶宛情報機構指出，制裁措施並未損及俄羅斯籌資補充軍需的能力，因為俄羅斯可將資源從公共福利重新分配至軍隊。

報告指出，俄羅斯利用「長串的中介鏈」突破制裁拿到西方技術，且俄軍正在適應與西方長期對抗，優先致力重建在波羅的海地區的軍事存在，「俄軍在當地依然是一個威脅和不安的源頭」。

報告還說，俄國帶來的威脅「將很大程度取決於烏克蘭戰爭的持續時間和結果，拖得愈久和代價愈高，威脅時間就越長。」