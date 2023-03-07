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烏堅守巴赫姆特不退 分析：破壞俄精英部隊良機

中央社基輔7日綜合外電報導
烏克蘭軍人5日向巴赫姆特的俄軍發射砲彈。路透
烏克蘭軍人5日向巴赫姆特的俄軍發射砲彈。路透

烏克蘭總統澤倫斯基宣示烏軍將繼續保衛東部城巿巴赫姆特並派增援部隊。此舉將導致這場最血腥戰役拖長，但因當地兵力折損比例極有利烏方，成為破壞俄方精英部隊的大好機會。

路透報導，莫斯科近數週已經派遣數以千計兵力，用人海戰術展開攻勢，試圖奪下巴赫姆特（Bakhmut）以取得超過半年以來戰場上首勝。烏軍則將戰壕進一步往西挖掘，最近數日似有準備撤退跡象。

但是澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在深夜演說中的上述說法意味著基輔不但選擇留在當地繼續奮戰，而且還要對這座城巿增兵，顯然對於俄軍試圖強攻蒙受的折損仍然遠高於陣亡守軍一事深信不疑。

澤倫斯基說，「指揮部一致支持」不撤退決定。他說：「沒有其他立場。我告訴總司令找到適合部隊去幫助我們在巴赫姆特的士兵。」

一年前全面入侵烏克蘭的俄羅斯聲稱占領巴赫姆特是奪下頓巴斯地區（Donbas）這項戰爭主要目標的其中一步。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在電視轉播的談話中說：「解放阿特莫夫斯克（Artemovsk）的工作持續進行中。」阿特莫夫斯克是巴赫姆特在蘇聯時期的名稱，入侵的俄方已重新採用此一名稱。

「這座城巿是保衛頓巴斯地區烏軍的重要樞紐，將它納入掌控可以讓我們深入烏克蘭防線發起進一步攻勢。」

西方策士指出，已成廢墟的巴赫姆特價值有限，但是因為冬季攻勢投入數以十萬計徵召入伍預備役軍人和瓦格納集團（Wagner Group）的僱傭兵，俄方強攻這座城巿或許是受到總統普亭（Vladimir Putin）此刻亟需象徵性勝利所趨使。

烏克蘭軍事指揮部今天通報過去24小時有創紀錄的1600名俄軍戰死，不過這種敵方陣亡數字無法查證，而且雙方都沒有公布己方傷亡數字。但是這與烏方過去於俄軍進襲出現重大失利之際通報俄軍陣亡激增的情況相符。

巷戰通常對守軍有利。一些烏克蘭官員近日提出在巴赫姆特俄、烏兵力折損比例高達7比1。

華府智庫戰爭研究所（Institute for the Study of War）指出：「在耗損梯度對烏克蘭極其有利的防衛性巷戰背景下，去破壞瓦格納集團精英，以及同時破壞可能也投入作戰的其他精英部隊，這是一個具有吸引力的機會。」這為烏克蘭此刻不撤軍的決定作出解釋。

戰爭研究所表示，對巴赫姆特的攻勢先前由主要從監獄中招聘的犯人組成的瓦格納集團主導，俄方現在則對當地投入重要性更高的部隊，讓烏克蘭更有理由進行保衛。

巴赫姆特戰役也已曝露俄羅斯正規軍和瓦格納之間的嫌隙，瓦格納集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）近日公布影片，指控俄羅斯國防部扣住提供集團僱傭兵的軍火。

俄羅斯國防部向來否認扣住提供瓦格納集團的軍火，不過國防部對普里格津最新的指控沒有回應。克里姆林宮則對這場內鬥保持沉默。

烏克蘭 俄羅斯 國防部

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