我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

有效10年中國簽證何時恢復？芝加哥中領館最新解答

果粉準備…黃色iPhone 14、14 Plus 3/10開放預購

疑似烏克蘭戰俘遇害影片瘋傳 烏軍方稱已確認身分

中央社基輔7日綜合外電報導
推特上廣傳被俘的烏克蘭士兵在高喊「榮耀歸於烏克蘭」後，遭俄軍處決。(截自推特UKRAINIAN SQUAD)
推特上廣傳被俘的烏克蘭士兵在高喊「榮耀歸於烏克蘭」後，遭俄軍處決。(截自推特UKRAINIAN SQUAD)

烏克蘭總統澤倫斯基昨天向全國發表談話說，根據一段影片，俄軍「殘忍殺害」了一名烏克蘭軍人，他誓言將找出凶手。烏克蘭方面今天表示，已確認這名遇害烏軍的身分。

影片顯示，似乎是烏克蘭戰俘的一人站在淺溝中抽著菸，當他說出「榮耀歸於烏克蘭」時遭到射殺。法新社報導，這段影片在社群媒體上廣為分享，令觀者義憤填膺，烏克蘭官員要求調查此事。

被射殺者說出的這句口號昨天已大舉登上社群媒體。烏克蘭高層官員將此事歸咎俄軍，並要求討回公道。

烏克蘭軍方今天在社群平台Telegram留言說：「根據初步資料，遇害者是第30獨立機械化旅的弟兄沙杜拉（Tymofiy Mykolayovych Shadura）。」

留言說，沙杜拉在烏東巴赫姆特市（Bakhmut）附近作戰，自2月3日即失蹤；並說，「在找回他遺體後，最終證實了他的身分」。

烏克蘭方面表示，這名遇害官兵的遺體是在現由俄軍控制的地區內尋獲。

記者無法獨立證實前述影片是何時在何地拍攝，以及影片中的遇害者是否如同烏克蘭官員和社群媒體用戶所說，是一名烏克蘭戰俘。

澤倫斯基昨天對全烏發表談話說，影片顯示俄軍「殘忍殺害了一名烏克蘭軍人」；並說，「我們會找出凶手」。

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）稍早呼籲國際刑事法院，調查影片中的事件。

俄羅斯和烏克蘭已多次相互指控，在俄軍全面侵烏後的一年中殺害戰俘。

烏克蘭 社群媒體 澤倫斯基

上一則

H3火箭首射失敗作收 日本太空戰略受阻

下一則

紐時：美宣稱獲新情報顯示 親烏團體炸毀北溪管線

延伸閱讀

澤倫斯基稱軍方挺堅守 巴赫姆特前線官兵向烏媒吐戰況

澤倫斯基稱軍方挺堅守 巴赫姆特前線官兵向烏媒吐戰況
俄國圍攻巴赫姆特 烏克蘭總統府：軍方矢言堅守

俄國圍攻巴赫姆特 烏克蘭總統府：軍方矢言堅守
澤倫斯基：烏軍在頓巴斯深陷痛苦且艱難戰役

澤倫斯基：烏軍在頓巴斯深陷痛苦且艱難戰役
西方制裁重創經濟 俄大亨預言：明年國家就沒錢了

西方制裁重創經濟 俄大亨預言：明年國家就沒錢了

熱門新聞

英媒報導，英國國王查理三世已決定沒收哈利王子（右）和妻子梅根（左）在英國的唯一住所。（路透資料照片）

英國唯一住所被沒收 哈利、梅根失去別墅 傳查理將讓「他」入住

2023-03-01 06:37
「屋那霸島」突然發生不明火災，火勢急速散播，一天後才成功撲熄。 圖／擷自Youtube頻道「ANNnewsCH」

燒整晚…中國女子買日本小島後 突發不明大火

2023-03-03 16:28
一群六歲孩童在紐約林肯中心芭蕾學校比較身高。CNBC報導，研究指出，比較矮的人可能比較高的人長壽。（Getty Images）

身高矮可能更長壽？研究結果曝光超意外

2023-03-06 04:36
示意圖。(Pexels)

ChatGPT寫信打交通罰單 這招超厲害…120元罰款減到18

2023-03-03 13:57
現年56歲的比利時女子萊爾米特（Genevieve Lhermitte）16年前趁丈夫不在時，殺害了自己的五個小孩，震驚比利時社會。（Getty Images）

16年前殘忍殺害5名親骨肉 比利時女子接受安樂死

2023-03-03 22:22
一名台灣男子和友人赴柬埔寨在金邊狂歡，一群人喝掉10瓶洋酒後各自回家，隔天早上該名男子被發現死於公寓。圖為柬埔寨首都金邊鑽石島附近建築群。（中新社）

他與友人在柬埔寨喝了10瓶威士忌 次日就暴斃

2023-03-02 09:53

超人氣

更多 >
影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架

影像曝光...4美國公民開車進墨西哥 便遭槍匪綁架
福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走

福利好…內地媽帶女在港就醫收震撼帳單：沒結帳就讓我走
俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店

俄州波特蘭治安差 沃爾瑪待不下去…放棄最後2分店
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動

木村拓哉傳4月離婚內幕曝光 關鍵竟是工藤靜香1舉動