疑似烏克蘭戰俘遇害影片瘋傳 烏軍方稱已確認身分
烏克蘭總統澤倫斯基昨天向全國發表談話說，根據一段影片，俄軍「殘忍殺害」了一名烏克蘭軍人，他誓言將找出凶手。烏克蘭方面今天表示，已確認這名遇害烏軍的身分。
影片顯示，似乎是烏克蘭戰俘的一人站在淺溝中抽著菸，當他說出「榮耀歸於烏克蘭」時遭到射殺。法新社報導，這段影片在社群媒體上廣為分享，令觀者義憤填膺，烏克蘭官員要求調查此事。
俄軍俘虜了烏克蘭老兵，讓他說榮耀歸於俄羅斯，老兵說榮耀歸於烏克蘭，俄軍射殺他。— NiKITa🇺🇦 ꑭ (@NiKiTa_32156) March 6, 2023
他說：拍著他，說（俄軍）、榮耀歸於烏克蘭（老兵），草泥馬、草泥馬（俄軍）。翻譯👇 pic.twitter.com/rxzxGNo5Fb
被射殺者說出的這句口號昨天已大舉登上社群媒體。烏克蘭高層官員將此事歸咎俄軍，並要求討回公道。
烏克蘭軍方今天在社群平台Telegram留言說：「根據初步資料，遇害者是第30獨立機械化旅的弟兄沙杜拉（Tymofiy Mykolayovych Shadura）。」
留言說，沙杜拉在烏東巴赫姆特市（Bakhmut）附近作戰，自2月3日即失蹤；並說，「在找回他遺體後，最終證實了他的身分」。
烏克蘭方面表示，這名遇害官兵的遺體是在現由俄軍控制的地區內尋獲。
記者無法獨立證實前述影片是何時在何地拍攝，以及影片中的遇害者是否如同烏克蘭官員和社群媒體用戶所說，是一名烏克蘭戰俘。
澤倫斯基昨天對全烏發表談話說，影片顯示俄軍「殘忍殺害了一名烏克蘭軍人」；並說，「我們會找出凶手」。
烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）稍早呼籲國際刑事法院，調查影片中的事件。
俄羅斯和烏克蘭已多次相互指控，在俄軍全面侵烏後的一年中殺害戰俘。
russian criminals don’t like these words “SLAVA UKRAINI” let’s spread this words over the world.— UKRAINIAN SQUAD🇺🇦 (@ukrainiansquad) March 6, 2023
SLAVA UKRAINI 🇺🇦 pic.twitter.com/t3cBv1XnEV
上一則
H3火箭首射失敗作收 日本太空戰略受阻
下一則
FB留言