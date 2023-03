疑似烏克蘭戰俘遇害影片瘋傳 烏軍方稱已確認身分

烏克蘭 總統澤倫斯基 昨天向全國發表談話說,根據一段影片,俄軍「殘忍殺害」了一名烏克蘭軍人,他誓言將找出凶手。烏克蘭方面今天表示,已確認這名遇害烏軍的身分。

影片顯示,似乎是烏克蘭戰俘的一人站在淺溝中抽著菸,當他說出「榮耀歸於烏克蘭」時遭到射殺。法新社報導,這段影片在社群媒體 上廣為分享,令觀者義憤填膺,烏克蘭官員要求調查此事。

被射殺者說出的這句口號昨天已大舉登上社群媒體。烏克蘭高層官員將此事歸咎俄軍,並要求討回公道。

烏克蘭軍方今天在社群平台Telegram留言說:「根據初步資料,遇害者是第30獨立機械化旅的弟兄沙杜拉(Tymofiy Mykolayovych Shadura)。」

留言說,沙杜拉在烏東巴赫姆特市(Bakhmut)附近作戰,自2月3日即失蹤;並說,「在找回他遺體後,最終證實了他的身分」。

烏克蘭方面表示,這名遇害官兵的遺體是在現由俄軍控制的地區內尋獲。

記者無法獨立證實前述影片是何時在何地拍攝,以及影片中的遇害者是否如同烏克蘭官員和社群媒體用戶所說,是一名烏克蘭戰俘。

澤倫斯基昨天對全烏發表談話說,影片顯示俄軍「殘忍殺害了一名烏克蘭軍人」;並說,「我們會找出凶手」。

烏克蘭外長庫列巴(Dmytro Kuleba)稍早呼籲國際刑事法院,調查影片中的事件。

俄羅斯和烏克蘭已多次相互指控,在俄軍全面侵烏後的一年中殺害戰俘。

russian criminals don’t like these words “SLAVA UKRAINI” let’s spread this words over the world.

SLAVA UKRAINI 🇺🇦 pic.twitter.com/t3cBv1XnEV