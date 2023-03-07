澤倫斯基稱軍方挺堅守 巴赫姆特前線官兵向烏媒吐戰況

鄰近烏東頓內次克州巴赫姆特前線的烏軍官兵待在承受俄軍砲擊的戰壕。（美聯社）

烏克蘭 總統澤倫斯基 6日表示，受圍困的東部城市巴赫姆特（Bakhmut）防衛行動將「繼續進行」，且得到軍方高級將領的支持。不過，「基輔獨立報」前一天刊登的長篇採訪指出，雖然俄軍對當地的無止盡攻擊正在犧牲一波又一波毫無準備的官兵送死，但多位受訪的守軍也表示，他們感覺自己也處於同樣的困境。

接受「基輔獨立報」採訪的十多位士兵目前在巴赫姆特市內或周圍作戰，正於附近的康斯坦丁諾夫卡（Kostiantynivka）短暫停留。據烏軍步槍兵透露，沒有做好準備又缺乏訓練的營（Battalions）被扔進了前線絞肉機，在幾乎沒有裝甲車、迫砲、火砲、無人機跟戰術資訊支持的情況下，竭盡全力地存活下去。

其中一位受訪的士兵名叫薛伊（Serhiy），他一直在巴赫姆特的前線戰鬥，跟同名的朋友一起在市場的一家小咖啡 館坐下來談話。薛伊向記者表示，「我們沒有得到任何支持」。

受訪士兵指稱俄軍砲兵、步兵戰鬥車與裝甲運兵車常常能夠打擊烏軍陣地達幾天或幾小時，卻不會被烏軍的重型武器擊倒。有些人則抱怨協調跟狀態意識（situational awareness）欠佳，容許前述的狀況發生，或是讓情況變得更加糟糕。

另外，迫砲兵則談到了彈藥極度匱乏，以及不得不使用可以追溯至二戰的武器，本該提供重要偵查資訊的無人機不只同樣不足，還正在戰場部分區域正以非常高的速度折損。

這一切都導致了可怕的死傷人數，來自敖德薩州的戰鬥醫護兵波里斯（Borys）透露，他的單位在12月中旬進來，「在所有不同的排之間，我們有500人。一個月前，我們實際上有150人」。年紀較長的另一位薛伊則說，「當你外出到陣地時，可以從那裡（活著）出來的機會甚至不是一半一半，更像是三比七」。