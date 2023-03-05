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澤倫斯基：烏軍在頓巴斯深陷痛苦且艱難戰役

中央社／基輔5日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。 （美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。 （美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，包含在飽受戰火摧殘的城市巴赫姆特在內，烏軍在烏東頓巴斯地區陷入「痛苦而且艱難」戰役。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在每日演說中指出：「我想要向正在頓巴斯地區（Donbas）奮戰士兵的英勇、力量和韌性致上特別敬意…這是最困難戰役之一，痛若而且艱難。」

頓巴斯地區由頓內茨克州（Donetsk）和盧甘斯克州（Luhansk）組成，雖不曾完全掌控，俄羅斯聲稱已經兼併相關地區。

烏克蘭本週通報巴赫姆特（Bakhmut）周圍的形勢日益艱難。俄羅斯決心奪下巴赫姆特，作為它目標拿下整個頓巴斯地區其中一環。

巴赫姆特大體上已成廢墟，拿下這座城巿的象徵意義大於其戰略重要性。

澤倫斯基今晚感謝「擊退進犯、摧毀占領者、破壞敵方陣地和後勤補給，以及保護我們邊境和城巿的」士兵。

「我感謝在巴赫姆特、布格列達爾（Vugledar）、阿夫迪夫卡（Avdiivka）、希維爾斯克（Siversk）、史瓦托維（Svatove）、利曼（Lyman）、札波羅熱（Zaporizhzhia）方面的所有軍隊、士兵和邊防軍。」

澤倫斯基 烏克蘭 俄羅斯

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