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烏克蘭飛行員在美訓練 但美未鬆口提供戰機

編譯羅方妤／即時報導
美國政府仍未表明是否提供烏克蘭戰鬥機或是先進遙控無人機，但三名美國政府消息人士告訴美國CNN，兩名烏克蘭飛行員正在亞歷桑納州駕駛飛行模擬機，並接受美軍評估。圖為美國空軍F-16戰機示意圖。(Getty Images)
美國政府仍未表明是否提供烏克蘭戰鬥機或是先進遙控無人機，但三名美國政府消息人士告訴美國CNN，兩名烏克蘭飛行員正在亞歷桑納州駕駛飛行模擬機，並接受美軍評估。圖為美國空軍F-16戰機示意圖。(Getty Images)

美國政府仍未表明是否提供烏克蘭戰鬥機或是先進遙控無人機，但三名美國政府消息人士告訴有線電視新聞網（CNN），兩名烏克蘭飛行員正在亞歷桑納州駕駛飛行模擬機，並接受美軍評估，了解他們要花多少時間學習駕駛F-16等美國戰機。

一名美國軍方官員告訴隨國防部奧斯丁前往中東的記者們，烏克蘭飛行員在亞歷桑納州南部皮馬郡圖森進行「熟悉活動」，「這是個例行活動，是美烏軍方與軍方間對話的一部分」。

該名官員表示：「熟悉活動基本上是兩國空軍間的討論，及觀察美國空軍如何運作。這場活動得以讓我們進一步幫助烏克蘭飛行員成為更有成效的駕駛，並且進一步給予他們如何發展自身能力的建議。」

一位匿名的美國政府行政部門官員指出：「這項計畫包括觀察烏克蘭駕駛如何在飛行模擬機中從事任務規畫及執行，以確定我們如何進一步提供烏克蘭空軍關於運用自身能力的建議。」

上述兩名官員表示，目前沒有關於是否承諾提供烏克蘭F-16戰機一事的最新資訊。該名行政部門官員指稱：「這是關於在他們自己的飛機上訓練他們，與F-16無關。」

CNN指出，儘管目前沒有跡象顯示飛行訓練正在進行，但這個舉措暗示美國目前沒有完全關上提供F-16戰機的大門。

不過，國防部次長卡爾上周在國會作證時說，訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16需要一年半，時間太長且成本太高。

烏克蘭 國防部 奧斯丁

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