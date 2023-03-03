澤倫斯基說「美國將必須派他們兒女」參戰？事實查核結果出爐

烏克蘭總統澤倫斯基在俄烏戰爭一周年的2月24日召開記者會。（歐新社）

社群媒體最近瘋傳一隻19秒影片，可見到烏克蘭 總統澤倫斯基 日前召開記者會時，似乎說美國人將必須派出自家兒女參加烏俄戰爭，但CNN等媒體機構進行事實查核，發現澤倫斯基的發言遭到斷章取義，讓人誤以為他是這麼說的。

這隻影片截取了澤倫斯基在俄烏戰爭一周年記者會的其中一段講話段落，現場的一位翻譯則將之翻成英語，可聽見他表示，「美國將不得不派出他們的兒女，就跟我們正在派兒女完全一樣，送自家兒女參戰。他們將不得不戰鬥，因為我們正在說的是北約 ，而他們將會死掉，上帝保佑，因為這是一件可怕的事情」。

這隻影片已經在推特累積了數百萬的瀏覽次數，並在批評美國金援與軍援烏克蘭抵禦俄羅斯入侵的人士之間廣為流傳，其中包括不少保守派。CNN報導，共和黨籍猶他州聯邦參議員麥克．李（Mike Lee）也在個人帳號分享了相關推文，還寫道「澤倫斯基無權推定我們的兒女會打他的戰爭，他真丟人，我們不知何故發出了我們為他工作的訊息，我們真丟人！」

不過，這支影片其實剪掉了澤倫斯基前面的發言。他當時先對美方各界的支持表達謝意，也敦促美國避免失去世界上的「領導」地位，要求美國人將烏克蘭人民視為跟他們相似的人。儘管烏克蘭在美國享有「跨黨派支持」，他不時聽到「危險」的情緒。

澤倫斯基接著指出，美國永遠不會放棄北約成員國，「如果出現這種情況，就是烏克蘭出於各種意見而削弱、耗盡援助，失敗了，俄羅斯將進入波羅的海國家，即北約成員國，然後美國將不得不派出他們的兒女，就跟我們正在派兒女完全一樣，送自家兒女參戰。他們將不得不戰鬥，因為我們正在說的是北約，而他們將會死掉，上帝保佑，因為這是一件可怕的事情」。

據報導，麥克．李參議員在CNN於2日告知澤倫斯基講話影像被斷章取義後刪了推文，但他的辦公室沒有回應置評請求。路透與BBC等媒體機構也都進行了事實查核，推特網友也添加了備註，提醒該影像把澤倫斯基的前言剪掉了。