烏克蘭赫松驚現20酷刑室 調查發現由莫斯科策畫資助

調查人員在烏克蘭赫松發現一棟公寓的地下室被改造成酷刑地，曾有30人被困於此長達2個月。(路透)

戰爭罪調查委員今天援引新證據表示，在去年11月收復的烏克蘭 南部赫松地區發現一個至少由20個酷刑室組成的網絡，這個酷刑中心網絡由俄羅斯 中央「策畫和直接資助」。

路透社報導，由英國、歐盟和美國成立的行動正義小組（Mobile Justice Team）和烏克蘭境內與赫松（Kherson）地區的戰爭罪檢察官合作，調查俄軍犯下的戰爭罪。烏軍去年11月從俄軍手中收復赫松。

對於路透社記者尋求評論，克里姆林宮未回應。

路透社今年1月披露赫松酷刑中心的規模，當時烏克蘭當局表示，約200人據傳在10處遭刑求。倖存者告訴路透社遭電擊和窒息等酷刑伺候。

當時，克里姆林宮和俄國 防部未回應路透社關於被控刑求和非法拘禁的問題。俄羅斯表示，俄軍在烏克蘭進行「特殊軍事行動」，但否認犯下戰爭罪或鎖定平民為目標。

這個國際專家支持的行動小組協助烏克蘭的檢察總長辦公室，檢視2022年2月24日莫斯科全面入侵以來超過7萬1000件戰爭罪通報。

由英國律師喬達什（Wayne Jordash）建立的行動小組發表聲明說：「從被解放的赫松蒐集到的新證據，透露了酷刑室由俄羅斯中央策畫和直接資助成立。」

聲明中表示，目擊者描述俄軍酷刑包括電擊和水刑。至少1000名受害者提供證據給調查人員，赫松地區還傳出400多人通報失蹤。

報告中表示，酷刑中心由俄國不同安全單位負責，這些安全單位包括俄羅斯聯邦安全局（FSB）、赫松當地的FSB支局，以及俄國的獄政處（Russian Prison Service）。對於這些指控，路透社無法核實。

國際刑事法院（International Criminal Court）目前也在進行調查，這是烏克蘭國內和國際上追究戰爭罪、人道罪和種族滅絕罪行動的一部分。