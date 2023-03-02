我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多查收據 店員少收錢華人卻遭攔 委屈被當賊

疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

俄擬修法加重處罰抹黑軍隊人士 保護首納傭兵組織

中央社／莫斯科1日綜合外電報導
俄羅斯國會下議院國家院議長沃洛金1日表示，將提出戰時審查法修正案，將誹謗軍隊的最高刑罰從監禁5年增加到15年，且將這項法律保護範圍擴大至瓦格納傭兵組織（Wagner）等。圖為一名路人1日路過位於俄羅斯首都莫斯科的一幅俄軍士兵看板。（歐新社）
俄羅斯國會下議院國家院議長沃洛金1日表示，將提出戰時審查法修正案，將誹謗軍隊的最高刑罰從監禁5年增加到15年，且將這項法律保護範圍擴大至瓦格納傭兵組織（Wagner）等。圖為一名路人1日路過位於俄羅斯首都莫斯科的一幅俄軍士兵看板。（歐新社）

俄羅斯國會高層今天指出，將提出戰時審查法修正案，將誹謗軍隊的最高刑罰從監禁5年增加到15年，且將這項法律保護範圍擴大至瓦格納傭兵組織（Wagner）等。

路透報導，俄羅斯一年前下令數以萬計軍隊入侵烏克蘭後不久，莫斯科推出全面性審查法。

「敗壞」軍隊名聲目前可判處高達5年監禁，故意散播有關軍隊的虛假訊息可處15年徒刑。

俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）今天表示，他提出的修正案將加嚴這項法律，把上述兩項罪行最高刑期提高至15年。

與總統普亭（Vladimir Putin）親近的沃洛金在加密通訊軟體Telegram發文指出：「這項倡議將保護今天冒著生命危險確保國家和我國公民安全的每一個人。」「這些處罰對犯行者將是嚴苛的。」

他提案的罰款最高將達500萬盧布（約6.65萬美元）、長達5年懲教或強迫勞動或最高15年監禁。

這項法律也首度將正在烏克蘭作戰的瓦格納傭兵組織，以及其他自願性軍事組織納入保護對象。

瓦格納創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）1月要求俄羅斯國會，修改刑法以禁止媒體對其手下的負面報導。沃洛金很快就對這個想法表示支持。

獨立人權組織OVD-Info說，俄羅斯檢方已對敗壞軍隊聲譽的人提出5800多起控訴，當局也動用法律對長期批評克里姆林宮的人、以散布虛假訊息為名判處長期監禁。

然而，一再且公開與俄羅斯軍事高層爭執的普里格津指出，這項法律不應該適用批評軍事指揮官的人，稱此是「公開和負責任地履行他們（指揮官）職責所必需的」。

普里格津2月公開指稱高階軍事指揮官「背叛」，控訴他們出於對他個人敵意，故意讓他的戰士缺乏彈藥。俄羅斯國防部否認此事，普里格津不久後即表示取得所需。

俄羅斯國會下議院明天將審查沃洛金所提修正案，沃洛金表示最後表決預訂14日舉行。

俄羅斯 烏克蘭 普亭

上一則

美退出核協議後 「伊朗只需12天可產出核彈材料」

延伸閱讀

巴赫姆特恐失守 俄奪取頓內次克地區關鍵

巴赫姆特恐失守 俄奪取頓內次克地區關鍵
瓦格納稱占領烏東亞希德涅 烏克蘭：俄軍攻勢受挫

瓦格納稱占領烏東亞希德涅 烏克蘭：俄軍攻勢受挫
俄羅斯傭兵瓦格納集團宣稱 攻占烏東巴赫姆特地區第3座村莊

俄羅斯傭兵瓦格納集團宣稱 攻占烏東巴赫姆特地區第3座村莊
針對非洲人權侵犯行為 歐盟追加制裁瓦格納集團

針對非洲人權侵犯行為 歐盟追加制裁瓦格納集團

熱門新聞

敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

少年淪性奴 被迫吞藥與8女「瘋狂連結」 只為幫IS生下一代戰士

2023-02-25 08:51
英國超市店員薩格（Dawn Sagar）幸運發現心型洋芋片。圖擷自《鏡報》

超市員工發現「心型」洋芋片 吃下肚竟錯失12萬獎金

2023-02-25 13:40
聯合國大會23日以壓倒性票數通過，要求俄羅斯立即且無條件從烏克蘭撤軍，並呼籲實現「公正且持久的」和平。(美聯社)

聯大壓倒性通過 要求俄國無條件撤離烏克蘭 中印棄權

2023-02-23 18:06
俄國彈藥逐漸短缺，西方國家擔心中國會予以支援，美國考慮公布中國有此打算的證據。（美聯社）

中國可能援俄侵烏 WSJ：美考慮公布相關情報施壓

2023-02-22 23:34
英國一名57歲副機師在航程中因心臟驟停死亡，但他身邊的正機師以為他在開玩笑，繼續飛行直到降落才發現大事不妙。示意圖。（取材自維基百科）

副機師心臟病發死在駕駛艙 機長降落才驚覺：以為裝睡

2023-02-22 11:04
敘利亞2名未成年少年慘成「性奴」，不僅被逼吞藥，還被要求與多名伊斯蘭國女性發生性關係。圖為敘利亞哈塞克省的al-Hol營地，示意圖，非新聞當事人。（美聯社）

敘利亞少年被迫吞壯陽藥與8女上床 幫IS生下一代戰士

2023-02-27 13:43

超人氣

更多 >
肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇

肉類上哪買才吃得安心 這8家賣場是好選擇
每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變

每天平均喝10杯檸檬水 30天後她身體有這些改變
工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉

工作多苦 只有天知道…無證客在美打拚數十年 自願返鄉
搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣

搬離加州 人抵德州家當沒到 一生珍藏卻在華州遭拍賣
畢業生薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

畢業生薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身