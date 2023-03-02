俄擬修法加重處罰抹黑軍隊人士 保護首納傭兵組織

俄羅斯國會下議院國家院議長沃洛金1日表示，將提出戰時審查法修正案，將誹謗軍隊的最高刑罰從監禁5年增加到15年，且將這項法律保護範圍擴大至瓦格納傭兵組織（Wagner）等。圖為一名路人1日路過位於俄羅斯首都莫斯科的一幅俄軍士兵看板。（歐新社）

俄羅斯 國會高層今天指出，將提出戰時審查法修正案，將誹謗軍隊的最高刑罰從監禁5年增加到15年，且將這項法律保護範圍擴大至瓦格納傭兵組織（Wagner）等。

路透報導，俄羅斯一年前下令數以萬計軍隊入侵烏克蘭 後不久，莫斯科推出全面性審查法。

「敗壞」軍隊名聲目前可判處高達5年監禁，故意散播有關軍隊的虛假訊息可處15年徒刑。

俄羅斯國會下議院國家院（State Duma）議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）今天表示，他提出的修正案將加嚴這項法律，把上述兩項罪行最高刑期提高至15年。

與總統普亭 （Vladimir Putin）親近的沃洛金在加密通訊軟體Telegram發文指出：「這項倡議將保護今天冒著生命危險確保國家和我國公民安全的每一個人。」「這些處罰對犯行者將是嚴苛的。」

他提案的罰款最高將達500萬盧布（約6.65萬美元）、長達5年懲教或強迫勞動或最高15年監禁。

這項法律也首度將正在烏克蘭作戰的瓦格納傭兵組織，以及其他自願性軍事組織納入保護對象。

瓦格納創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）1月要求俄羅斯國會，修改刑法以禁止媒體對其手下的負面報導。沃洛金很快就對這個想法表示支持。

獨立人權組織OVD-Info說，俄羅斯檢方已對敗壞軍隊聲譽的人提出5800多起控訴，當局也動用法律對長期批評克里姆林宮的人、以散布虛假訊息為名判處長期監禁。

然而，一再且公開與俄羅斯軍事高層爭執的普里格津指出，這項法律不應該適用批評軍事指揮官的人，稱此是「公開和負責任地履行他們（指揮官）職責所必需的」。

普里格津2月公開指稱高階軍事指揮官「背叛」，控訴他們出於對他個人敵意，故意讓他的戰士缺乏彈藥。俄羅斯國防部否認此事，普里格津不久後即表示取得所需。

俄羅斯國會下議院明天將審查沃洛金所提修正案，沃洛金表示最後表決預訂14日舉行。