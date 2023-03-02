美NBC記者前進克里米亞採訪 烏克蘭政府喊查「不法」

NBC新聞資深國際特派記者西蒙斯近日搭乘火車，經過克赤大橋到俄羅斯2014年兼併的克里米亞半島採訪。（取材自YouTube / MSNBC影片截圖）

NBC新聞近日播出了資深國際特派記者西蒙斯（Keir Simmons）經克赤大橋前往克里米亞 半島實地採訪的獨家特別報導，烏克蘭 政府宣布正在調查他的「不法行為」，據指還因此登上了烏國的「Myrotvorets」（和平締造者）黑名單。

根據俄羅斯 官媒RT與NBC新聞的報導，西蒙斯與採訪團隊從莫斯科出發，乘坐火車前往克里米亞。從影像可見，火車越過2022年10月遭遇炸彈攻擊的克赤大橋時，西蒙斯特別指出了爆炸發生的位置，並提到公路橋現已修復與完全通車。採訪團隊訪問到塞凡堡（Sevastopol）的俄語裔居民，還近距離拍攝俄羅斯黑海艦隊艦艇的影像。

西蒙斯跟MSNBC主播米契爾（Andrea Mitchell）連線時提到塞凡堡是個到處都是軍人的軍事重鎮，美國國務院政治事務副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）曾談及美方希望克里米亞「至少」非軍事化，「我發現自己站在這裡，想知道這怎麼可能會發生？」

來源：MSNBC

在NBC晚間新聞推特帳號發布的影像中，西蒙斯稱採訪團隊跟當地居民談過，每個人都說自己是俄羅斯人，要是烏克蘭總統澤倫斯基覺得烏軍可以踏足克里米亞，他們就會挺身作戰，「澤倫斯基總統說，烏克蘭戰爭從這裡開始，也會在這裡落幕。但沒有人能夠告訴我們，戰爭會怎麼結束，又會有多少流血犧牲」。

TONIGHT: Crimea is the portion of Ukraine that Russia illegally annexed in 2014.



Ukrainian President Zelenskyy has vowed to reclaim Crimea along with all of his country’s territory.

@KeirSimmons speaks to Crimea residents for their take on the war and what might happen next. pic.twitter.com/3l6F3AKpkP — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) 2023年2月28日

RT聲稱「Myrotvorets」網站發布了西蒙斯的照片與個人詳細資訊，指控他「侵犯烏克蘭主權」，參與俄羅斯的宣傳與「試圖讓佔領合法化」。

NBC新聞資深國際特派記者西蒙斯近日搭乘火車，經過克赤大橋到克里米亞採訪。烏克蘭政府宣布正在調查他的「不法行為」，還因此登上了烏國的「Myrotvorets」黑名單。（取材自myrotvorets.center）

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）則在臉書寫到，從俄羅斯領土訪問「暫時被佔領的克里米亞」違反了烏國法律，違反者要承擔法律責任，「特別是外國人也因這類行為被禁止進入烏克蘭」。他指出，烏克蘭主管機關正在確定NBC記者非法訪問克里米亞的情況，「審查結果之後，將就進一步措施做出決定」。