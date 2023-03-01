棋手參賽受限 俄西洋棋總會：脫離歐洲轉進亞洲

俄羅斯 棋手因莫斯科揮軍烏克蘭 而受到參賽限制的情況下，俄羅斯西洋棋總會28日表示，在俄國 棋會已獲准加入亞洲西洋棋總會，並脫離歐洲的棋會組織。

中央社引述法新社報導，亞洲西洋棋峰會（Asian Chess Summit）28日稍早於阿布達比（Abu Dhabi）登場，會中表決通過俄國棋會加入。據悉，俄羅斯足球等其他運動協會也在考量類似舉措。

俄羅斯西洋棋總會（Chess Federation of Russia）盛讚這是「歷史性事件」。

俄羅斯西洋棋總會主席費拉托夫（Andrei Filatov）聲明表示：「這是全球實力最強棋會之一首度從一洲的棋會組織移至另一洲。」

根據聲明，出席峰會的29名代表投票贊成俄羅斯加入亞洲西洋棋總會，而有1票反對，6票棄權。此一結果將自5月1日生效。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭後不久，世界西洋棋總會（FIDE）去年3月暫停俄羅斯隊參加國際西洋棋比賽，但由俄國前副總理德佛柯維奇（Arkady Dvorkovich）所領導的這個組織允許棋手個人透過世界棋總參賽。

自蘇聯時代以來，俄羅斯在國際西洋棋界發揮了巨大影響力，當時西洋棋比賽是共產集團與西方國家之間眾多對抗領域之一。

除了美國棋手費雪（Bobby Fischer）在1972年奪下世界西洋棋錦標賽冠軍之外，從1948年到2006年，都是蘇聯或俄羅斯選手包辦冠軍寶座。