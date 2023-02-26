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白俄空軍基地傳爆炸 反政府游擊隊：炸毀1架俄偵察機

中央社／莫斯科26日綜合外電報導
白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭。圖為她8日在波蘭國會發表演說。（歐新社）
白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭。圖為她8日在波蘭國會發表演說。（歐新社）

白俄羅斯流亡反對派今天表示，游擊隊在白俄首都明斯克（Minsk）附近一處空軍基地摧毀一架俄羅斯飛機。

法新社報導，白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）的高級顧問維亞寇卡（Franak Viacorka）推文說：「游擊隊證實完成一次成功的特別行動，在明斯克近郊馬丘里奇（Machulishchy）機場炸毀一架俄羅斯飛機。」

他還說：「這是自2022年初以來最成功的一次奇襲。」

他說，兩名白俄羅斯人利用無人機執行相關任務，還說他們已經安全離開該國。

維亞寇卡沒有說明兩人的攻擊目標是何種飛機，僅表示飛機價值3.3億歐元（約3.5億美元）。親反對派的媒體報導，遭摧毀的是一架A-50偵察機。

季哈諾夫斯卡婭在推特（Twitter）回應這項消息時寫道：「我為所有繼續抵抗俄羅斯混合式占領白俄、為烏克蘭自由而戰的白俄羅斯人感到自豪。」

目前無法獨立核實上述行動，俄羅斯軍隊也還未發表任何聲明。

白俄羅斯是唯一支持俄羅斯攻打烏克蘭的歐洲盟友，白俄雖未直接參戰，但2022年允許俄軍使用其領土對烏發動全面入侵行動。

基輔表示，俄羅斯還利用白俄飛機跑道作為對烏克蘭發動攻擊的基地。

近幾個月來，白俄和俄羅斯展開一連串軍事行動，烏克蘭曾對明斯克恐將捲入衝突表示擔憂。

白俄羅斯 烏克蘭 機場

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