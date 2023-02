白俄空軍基地傳爆炸 反政府游擊隊：炸毀1架俄偵察機

白俄羅斯 流亡反對派今天表示,游擊隊在白俄首都明斯克(Minsk)附近一處空軍基地摧毀一架俄羅斯飛機。

法新社報導,白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)的高級顧問維亞寇卡(Franak Viacorka)推文說:「游擊隊證實完成一次成功的特別行動,在明斯克近郊馬丘里奇(Machulishchy)機場 炸毀一架俄羅斯飛機。」

他還說:「這是自2022年初以來最成功的一次奇襲。」

他說,兩名白俄羅斯人利用無人機執行相關任務,還說他們已經安全離開該國。

GLORY TO BELARUSIAN PARTISANS!



Partisans from the "Pieramoha" (Victory) plan confirmed a successful special operation to blow up a rare Russian plane at the airfield in Machulishchy near Minsk. This is the most successful diversion since the beginning of 2022. pic.twitter.com/4Q6UmmvylT