英、德、法擬提升北約與烏軍事關係 促烏和談

美國媒體披露，北約組織歐洲三巨頭英、德、法正打算透過提升北約與烏克蘭的國防關係，鼓勵基輔當局在今年稍後與俄羅斯展開和平談判。圖為烏國總統澤倫斯基（左）本月上旬訪問巴黎，與法國總統馬克宏（中）、德國總理蕭茲（右）合影。（美聯社）

俄羅斯全面入侵烏克蘭 屆滿一年，北約 3巨頭英、德、法有意藉提升北約與烏克蘭的軍事關係，換取基輔今年稍晚啟動與俄羅斯和談。不過3國官員們也審慎表示，關於何時、什麼條件下開始和平談判的決定，完全取決於烏克蘭。

「華爾街日報」報導，英、法、德政壇人士私下已疑慮烏軍有能力收復全部失土，認為烏克蘭必須開始考慮和談。華爾街日報認為3國官員私下發言，與本周美國總統拜登及其他西方領袖的公開談話形成強烈對比。拜登等人都呼籲團結對抗他們口中的俄羅斯侵略，沒有人提及雙方應在不久的將來啟動和談。

英國首相蘇納克端出一份協議藍圖，允諾烏克蘭在戰爭結束後能獲得更多先進軍事裝備、武器和彈藥供自衛。（路透）

英德法有意藉提升北約與烏克蘭的軍事關係，換取基輔今年與俄羅斯和談。法國總統馬克宏。（路透）

英德法有意藉提升北約與烏克蘭的軍事關係，換取基輔今年與俄羅斯和談。圖為德國總理蕭茲。（路透）

英國首相蘇納克上周端出一份協議藍圖，允諾烏克蘭在戰爭結束後能獲得更多先進軍事裝備、武器和彈藥供自衛。蘇納克表示相關計畫應可列入北約（NATO）今年7月的年會議程。德、法也支持蘇納克這項擬議。

但據3國官員說，擬議中的方案不含任何北約在烏克蘭駐軍的承諾，更不會向基輔提供所謂北約條約第5條的「集體防禦」，但會為烏克蘭提供軍事措施防止俄國日後任何攻擊。

雖然確切條款待定，但其中幾個參與的官員透露，烏克蘭可廣泛取得北約標準的武器系統，並將烏軍更緊密整合進西方軍工供應鏈；此外，北約個別成員將繼續向烏克蘭提供雙邊軍事援助。

一名英方官員表示，北約峰會必須為澤倫斯基 帶來可在國內推銷的「政治勝利」，才可讓烏方有談判動機。3國官員表示，有信心這項協議能讓烏克蘭點頭。

知情人士透露，法國總統馬克宏與德國總理蕭茲本月稍早與澤倫斯基在巴黎會面時，都要澤倫斯基開始考慮與俄和談。知情人士說，當天在法國艾麗榭宮晚宴時馬克宏的話更直白，告訴澤倫斯基縱如德、法在二戰時不共戴天，戰後兩國也都必須和平相處。

東歐挺澤倫斯基終戰方案

然而，澤倫斯基24日表示，戰前就曾呼籲各國領袖施壓普亭談判，如今俄軍犯下暴行，「換成我們無法談判了」。

而且儘管英德法評估，只要烏軍春季反攻取回更多領土，烏俄有機會談判；但其他支持烏克蘭的盟國認為，只要俄軍還在烏克蘭土地上就不該談判。大多數中歐和東歐國家擔心，鼓勵烏克蘭在俄烏雙方都還沒準備好前就尋求談判，無疑暗示西方將縮手，從而鼓舞俄羅斯。波蘭、捷克和波羅的海國家則都支持澤倫斯基的終戰方案，包括俄國賠償、以戰爭罪審判俄國官員及尊重烏國領土完整等。