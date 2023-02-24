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澤倫斯基邀巴西總統來訪 盼與拉丁美洲對話

中央社／聖保羅24日專電
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，已邀請巴西總統魯拉訪問烏克蘭，盼望藉由魯拉的到訪與支持，建立與拉丁美洲的對話平台。

儘管澤倫斯基邀訪魯拉訪問烏克蘭，但巴西面對俄烏戰爭始終採取中立的立場，沒興趣交付可用於戰爭的武器給烏克蘭。巴西外交部指出，魯拉下週將與澤倫斯基和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通電話。

另外，針對俄羅斯全面入侵烏克蘭今天屆滿一年，巴西政府主張聯合各國建立「和平俱樂部」，和平談判結束俄烏戰爭。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天在烏克蘭首都基輔（Kiev）舉行的記者會上，回答巴西電視台SBT記者烏奇（Sérgio Utsch）的問題時說，已邀請魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）前往烏克蘭。

澤倫斯基說，他非常期待見到魯拉，讓彼此面對面更好地溝通和理解，同時希望魯拉能夠幫助並支持他成為與拉丁美洲對話的平台。

魯拉今天稍早表示，在人類面臨如此多挑戰需要和平的時代，迫切需要一個沒有捲入戰爭的國家團體扮演推動東歐恢復和平談判的角色。

澤倫斯基說，他希望拉丁美洲和非洲國家以及中國、印度加入基輔提出的結束戰爭的和平方案。

魯拉已經表示，巴西是一個和平國家，不想在東歐戰爭中偏袒任何一方。對他來說，俄羅斯入侵烏克蘭是一個錯誤，但「當一個人不想時，兩個人就不會打架。」

魯拉還表示，他沒有興趣交付可用於戰爭的武器，因為巴西不想有任何參與，即使是間接的。

烏克蘭駐巴西商務代表特卡奇（Anatoliy Tkach）今天在記者會上發表聲明表示，俄羅斯與烏克蘭在這場戰爭中的立場不同，烏克蘭是在自己的領土上保衛自己的國家和公民，如果烏克蘭停止戰鬥，烏克蘭將不復存在。如果俄羅斯停止這種侵略，戰爭就結束了。

特卡奇指出，烏克蘭不會不惜一切代價接受和平。烏克蘭不會同意任何佔領其領土並使其人民依賴侵略者意志的事情，接受侵略者的安撫將導致更多的暴行，烏克蘭需要更多的軍備和彈藥。

根據特卡奇，迄今為止，俄羅斯已向烏克蘭發射5000多枚導彈，進行3500多次空襲，1000多次無人機襲擊，摧毀6萬多座住宅樓。

巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）指出，預計下週魯拉將與澤倫斯基和蒲亭通電話。

俄羅斯副外交部長格魯金（Mikhail Galuzin）23日接受俄羅斯新聞社塔斯社（Tass）訪問表示，蒲亭政府正在考慮魯拉提出的和平建議。

魯拉將在3月底訪問中國，與中國國家主席習近平會面，除了表明巴西將在國際議程上保持平衡外，魯拉也打算試圖說服習近平加入「和平俱樂部」。

魯拉在日前訪問華盛頓期間，也已經向美國總統拜登（Joe Biden），之後向德國總理蕭茲（Olaf Scholz）以及法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）提出「和平俱樂部」的整合提案。

中國24日發表解決烏克蘭危機的12點聲明，呼籲停火和談、尊重國家主權，主張「政治解決」俄烏危機。

巴西外交部確信，需要得到中國的支持才能有效開展和平談判，「中國政府的支持至關重要。沒有中國，這個問題就無法解決。」

烏克蘭 巴西 俄羅斯

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