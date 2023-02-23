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俄烏戰爭將滿1年 聯合國秘書長痛批：對集體良知的侮辱

編譯張君堯／即時報導
聯合國秘書長古特雷斯22日在聯合國大會上譴責俄羅斯入侵烏克蘭是「對集體良知的侮辱」。(新華社)
聯合國秘書長古特雷斯22日在聯合國大會上譴責俄羅斯入侵烏克蘭是「對集體良知的侮辱」。(新華社)

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）22日在聯合國大會上譴責俄羅斯入侵烏克蘭是「對集體良知的侮辱」。

多家外媒報導，古特雷斯22日在聯合國大會特別會議上發表談話，除了批評俄羅斯入侵烏克蘭的行為外，還表示俄烏戰爭一周年對烏克蘭人民和國際社會來說是個「嚴峻的里程碑」。

隨著烏克蘭戰火紛飛，聯合國大會對一項由烏克蘭及其盟友支持的動議進行辯論，該動議呼籲「公正持久的和平」，雖然這項動議並不像烏克蘭所推動的強硬，但基輔當局希望大多數聯合國成員國支持這項不具約束力的決議，以證明得到國際社會支持。

約有60個國家共同提出這項動議，其中強調「需基於聯合國憲章的原則，盡快在烏克蘭實現全面、公正和持久的和平」，並重申聯合國對烏克蘭主權、獨立、統一和領土完整的承諾，並要求「俄羅斯立即、完全和無條件地從烏克蘭領土上撤軍」。

對此，美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）更表示「這次投票將載入史冊，我們將看到所有國家在烏克蘭和平問題上的立場」。

烏克蘭 聯合國 俄羅斯

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