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世界與核戰的距離？普亭「暫停核武控制協議」恐嚇演說

歐盟外交代表曝他向王毅解釋 軍援烏克蘭跟軍援俄羅斯有「巨大差異」

編譯周辰陽／即時報導
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾19日在推特發布他跟中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅會談的照片。（照片翻攝：Twitter / Josep Borrell）
歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾19日在推特發布他跟中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅會談的照片。（照片翻攝：Twitter / Josep Borrell）

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）21日在記者會上透露，中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅曾經問他，當布魯塞爾正向基輔輸送武器時，為什麼要那麼關心北京可能提供武器給莫斯科？

根據歐洲對外事務部（EEAS）網站發布的逐字稿，有記者先提醒波瑞爾，指他曾說過王毅日前出席慕尼黑安全會議時，向他保證中方不會送出更多武器，接著提問「北約或美國有沒有向您展示這一點確實有問題的證據？」

波瑞爾答覆時先表示，他跟王毅長期以來保持著良好的私人關係，兩人在慕尼黑進行了坦率的對話，而王毅把話說得很清楚，「我可以重複他的話，『中國不向交戰國提供武器』，『他們沒有向俄羅斯提供武器』，『他們將不向俄羅斯提供武器』，這是他告訴我的，明確強調這是中國外交政策的原則」。

波瑞爾接著說，「順帶一提，（王毅問）我，你們提供武器給烏克蘭時，為什麼對我表達可能提供武器給俄羅斯的擔心？而我不得不解釋巨大的差異，我必須解釋我們歐洲人在烏克蘭戰爭的利害關係」。

波瑞爾沒有向記者透露他怎麼解釋的，接著稱「儘管如此，我們必須保持警惕，但就我所知，沒有證據表明中國一直在做他們聲稱沒有做的事情」。

王毅 俄羅斯 烏克蘭

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