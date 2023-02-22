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英王視察1萬名在英受訓烏軍 說了這些話

編譯中心／綜合21日電
英國國王查理三世（中）20日前往英格蘭西南部威爾特郡，視察烏克蘭軍人在當地接受的壕溝戰訓練。（路透）
英國國王查理三世（中）20日前往英格蘭西南部威爾特郡，視察烏克蘭軍人在當地接受的壕溝戰訓練。（路透）

俄羅斯對烏克蘭大規模入侵近1年之際，英國國王查理三世20日前往英格蘭西南部，視察烏克蘭軍人在當地接受的壕溝戰訓練。

中央社引述法新社報導，英國軍隊上周表示，他們已達到在6個月內訓練1萬名烏克蘭士兵的目標，讓那些缺乏實際經驗的軍人，學會在前線作戰必須會的技能。

查理三世還目睹軍人學習如何在槍戰中攻占壕溝。他對一名烏克蘭高階軍官說：「你真了不起，我不知道你是怎麼做到的，我對此滿是欽佩。」今年，還有2萬名烏克蘭人將在英國受訓。

本月稍早，烏克蘭總統澤倫斯基訪問倫敦時，查理三世還曾在白金漢宮接見他。澤倫斯基感謝「查理三世的熱烈歡迎，以及對逃離戰爭並在英國避難的烏克蘭人提供支持」。

另一方面，有數百名烏克蘭士兵正在德國投入密集訓練課程，以學習如何操作坦克。據悉，是兵們每周訓練6天、每天12小時，他們非常清楚，沒有時間可以浪費。

部分士兵正在學習德製現代戰車豹2式坦克(Leopard 2)，以及黄鼠狼(Marder)裝甲步兵戰車的維護和操作基礎知識的。西方盟友最近承諾提供這些設備給基輔。

負責培訓課程、只透露名字的德國中尉彼得說，只有「大約20%」的烏克蘭受訓人員對這些戰車有過重要的操作經驗。他們過去操作的是前蘇聯製戰車，比不上高規格的豹式坦克和黃鼠狼裝甲車。

這些烏克蘭人將在短短5周內完成訓練，但通常需要2倍的時間。為了不浪費時間，士兵們只有周日休息1天。德國軍官以德語講授訓練課程，再翻譯成烏克蘭語，增添培訓過程的複雜度和難度。大部分課程都是實際操作訓練，但也有一些理論課程。

對於能訓練烏克蘭人，德國士兵感到相當驕傲。訓練如何操作黃鼠狼裝甲車的德國軍官斯特凡(Stefan)說，「我們知道，我們正在教給烏克蘭同僚的東西將在前線上付諸實行，我們可以說我們做出了貢獻。」烏克蘭士兵阿納托利也說，「這將會有正面影響」「士氣肯定會更高。」

烏克蘭 德國 查理三世

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