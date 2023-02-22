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瓦格納傭兵首腦控俄軍事首長不給彈藥 「等同叛國」

編譯中心／綜合21日電
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津（左）日前指控，俄國國防部長和參謀總長不提供彈藥給他旗下的戰士，同時企圖摧毀瓦格納，這無異於叛國。右為俄羅斯總統普亭。（美聯社）
俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津（左）日前指控，俄國國防部長和參謀總長不提供彈藥給他旗下的戰士，同時企圖摧毀瓦格納，這無異於叛國。右為俄羅斯總統普亭。（美聯社）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津今天指控，俄國國防部長和參謀總長不提供彈藥給他旗下的戰士，同時企圖摧毀瓦格納，並指這無異於「叛國」。

路透報導，瓦格納集團是俄軍多月進攻烏克蘭頓內次克州巴赫姆特鎮的先頭部隊。普里格津在社群平台Telegram個人頻道張貼的語音留言中說：「現在出現的根本是直接反對，無異於嚴重叛國。」

這是普里格津兩天來第二次公布這樣的訊息，昨天他不滿地表示，有些官員因對他有私人仇恨，而阻止瓦格納官兵獲得補給品。普里格津語氣中明顯帶有怒氣，譴責國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）刻意造成武器短缺，使得在巴赫姆特一帶作戰的瓦格納部隊陣亡人數增加。

普里格津多月來已批評高級指揮官不稱職，並指國防部企圖搶占瓦格納部隊在巴赫姆特一帶的戰功。俄羅斯國防部沒有立即回應普里格津的指控，該部過去也曾公開無視他。

普里格津曾是外燴商人，過去避免引起公眾注意，不過如今隨著一年前俄烏戰爭開打，他已扮演比較公開的角色。路透報導說，普里格津著迷於被西方制裁、公開侮辱俄國高級軍事指揮官，試圖將戰場上的成功轉化為政治影響力，並詳述他為瓦格納集團招募罪犯的過程。

此外，普里格津還和包括俄國總統普亭鐵粉、車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在內的其他強硬派結成非正式聯盟，指控俄國國防部試圖搶走瓦格納集團在烏克蘭東部取得的戰果。

然而，普里格津的明星光環似乎正在消退。由於克里姆林宮採取行動遏制他的影響力，他今年被剝奪了為瓦格納集團招募罪犯的權力。

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