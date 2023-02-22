瓦格納傭兵首腦控俄軍事首長不給彈藥 「等同叛國」

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津（左）日前指控，俄國國防部長和參謀總長不提供彈藥給他旗下的戰士，同時企圖摧毀瓦格納，這無異於叛國。右為俄羅斯總統普亭。（美聯社）

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團創辦人普里格津今天指控，俄國國防部 長和參謀總長不提供彈藥給他旗下的戰士，同時企圖摧毀瓦格納，並指這無異於「叛國」。

路透報導，瓦格納集團是俄軍多月進攻烏克蘭 頓內次克州巴赫姆特鎮的先頭部隊。普里格津在社群平台Telegram個人頻道張貼的語音留言中說：「現在出現的根本是直接反對，無異於嚴重叛國。」

這是普里格津兩天來第二次公布這樣的訊息，昨天他不滿地表示，有些官員因對他有私人仇恨，而阻止瓦格納官兵獲得補給品。普里格津語氣中明顯帶有怒氣，譴責國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）刻意造成武器短缺，使得在巴赫姆特一帶作戰的瓦格納部隊陣亡人數增加。

普里格津多月來已批評高級指揮官不稱職，並指國防部企圖搶占瓦格納部隊在巴赫姆特一帶的戰功。俄羅斯國防部沒有立即回應普里格津的指控，該部過去也曾公開無視他。

普里格津曾是外燴商人，過去避免引起公眾注意，不過如今隨著一年前俄烏戰爭開打，他已扮演比較公開的角色。路透報導說，普里格津著迷於被西方制裁、公開侮辱俄國高級軍事指揮官，試圖將戰場上的成功轉化為政治影響力，並詳述他為瓦格納集團招募罪犯的過程。

此外，普里格津還和包括俄國總統普亭鐵粉、車臣共和國領導人卡狄羅夫（Ramzan Kadyrov）在內的其他強硬派結成非正式聯盟，指控俄國國防部試圖搶走瓦格納集團在烏克蘭東部取得的戰果。

然而，普里格津的明星光環似乎正在消退。由於克里姆林宮採取行動遏制他的影響力，他今年被剝奪了為瓦格納集團招募罪犯的權力。