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北約秘書長：普亭暫停限武條約 想引世界大戰

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

拜登波蘭演說 讚烏克蘭屹立不搖 「北約不會疲累」

編譯茅毅／即時報導
拜登總統21日在波蘭華沙發表重要演說。(美聯社)
拜登總統21日在波蘭華沙發表重要演說。(美聯社)

俄烏戰爭滿周年前夕，就在俄羅斯總統普亭21日在莫斯科發表國情咨文後幾小時，拜登總統當天也在烏克蘭鄰國波蘭首都華沙的「皇家城堡」花園發表演說，他開頭即稱讚，儘管這場戰事已持續近一年，但烏克蘭屹立不搖。

拜登說，就在近一年前，世人皆有烏克蘭首都基輔市將淪陷的心理準備。但他說，自己20日訪問基輔，可以向大家報告，基輔屹立不動，最重要的是，基輔依然自由。

拜登說，普亭揮軍侵烏，是對所有民主國家的試煉。不只是烏克蘭，全世界均面臨一場長期間的考驗，包括歐洲、美洲、北約及所有民主國家，都正面臨考驗。

拜登總統21日在波蘭華沙發表重要演說。(美聯社)
拜登總統21日在波蘭華沙發表重要演說。(美聯社)

拜登還說，普亭去年2月24日下令俄軍坦克如潮水般駛入烏克蘭時，自以為民主國家將不堪一擊，但「他錯了」，烏克蘭人民太勇敢了，一個從大西洋到太平洋的國家聯盟太團結了，民主太堅強了。普亭曾理解和預料的輕鬆勝利並未成真，留給他的只有燒毀的俄軍坦克與混亂的部隊。

拜登並舉例，俄國侵烏反而促使北歐的芬蘭及瑞典，終於申請加盟北約，普亭以為北約將會因他侵烏而分崩離析，結果如今卻更加團結一致，他認為可以藉由將俄國的油氣等能源當作武器、粉碎歐洲的決心，結果反而使「歐洲擺脫對俄國石化燃料的依賴」。

拜登總統21日在波蘭華沙發表重要演說。(美聯社)
拜登總統21日在波蘭華沙發表重要演說。(美聯社)

拜登表示，普亭直到現在，仍懷疑北約盟邦對烏克蘭不間斷的支持和信念。他強調，如今「應該無庸置疑」，「我們對烏克蘭的相挺不會動搖」，北約不會因此分裂，也「不會（因此）疲累」。

拜登說，普亭對土地和權力的「卑怯貪欲」會失敗，烏克蘭人民對其祖國之愛則會戰勝。但他表示，自由處於危急存亡之秋，我們現正目睹波蘭人民與歐洲各地人民近數十年來所見，亦即獨裁者的胃口無法饜足，必須加以反抗。

影片來源： YouTube The White House

烏克蘭 拜登 普亭

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