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北約秘書長：普亭暫停限武條約 想引世界大戰

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

北約秘書長：普亭暫停限武條約 想引世界大戰

中央社布魯塞爾21日專電
北約秘書長史托騰柏格。(美聯社)
北約秘書長史托騰柏格。(美聯社)

北約秘書長史托騰柏格在今天與歐盟、烏克蘭三方會談中回應俄國總統普亭國情咨文，指責普亭宣布暫停限武條約是想朝向第三次世界大戰前進。烏克蘭外長庫列巴則對中國將提俄烏和平計畫表達審慎期待。

這場例來首見的三方會談在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部進行，聚焦討論如何迅速有效提供烏克蘭所需武器。由於今天上午普亭（Vladimir Putin）剛發表對戰爭相關談話，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也在會談後記者會上提出回應。

他說：「一直在升高（緊張）情勢的人是普亭，他入侵烏克蘭一年來，沒有任何跡象顯示他想要尋求和平，反而是在朝向第三次世界大戰前進。」

普亭在國情咨文中宣布片面暫停與美國的「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty），史托騰柏格敦促他放棄此意、重回條約，以避免更大災難。

➤➤➤普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

2011年生效、2026年屆期的這項美俄雙邊條約，是兩強之間僅存的重大限武協議，目的在限制雙方核子武器部署數量。因此普亭今天的決定，再次升高外界對俄國會否在俄烏戰爭中使用核武的疑懼。

史托騰柏格也提到有跡象顯示中國可能在軍事上援助俄國，不過歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅在日前的慕尼黑安全會議期間告訴他，中國「沒有，也不會」支援俄國武器。

波瑞爾不諱言自己過去在西班牙外交界就與王毅建立了好交情，他認為兩人在慕尼黑的談話「坦率」，王毅還反問他歐盟何以提供烏克蘭武器，讓他費了一番勁力解釋。

➤➤➤華爾街日報：習近平計畫訪莫斯科

庫列巴（Dmytro Kuleba）則被問到烏克蘭對王毅宣稱將對俄烏戰爭提出和平計畫的看法。他說，王毅在與他會面時有分享部分內容，他期待中國推動和平有進展，但烏克蘭方面要等看到中方提案的完整細節才能回應。

庫列巴強調中國與烏克蘭的立場有一個共同點，那就是維護領土的完整。「如果這場戰爭的結果是讓俄羅斯破壞他國領土完整，那世界上其他地方也可能被破壞。」

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在尋求西方軍援上，庫列巴表示，當前他最關切三個問題：如何有效率地訓練烏克蘭軍隊（使用西方援助武器）、如何加速生產和取得武器、如何將這些武器部署到戰場。

波瑞爾指出，歐盟將召開國防部長會議討論更具體的做法，三大方向首先是把現有的庫存武器拿出來用，其次是加速生產更多武器，再來是設法增加國防工業的生產能力。

史托騰柏格則表示，北約長期以來有一套武器取得的做法，將與歐盟進一步合作，不只協助烏克蘭取得當前需要的武器，還包括在戰爭結束後仍將繼續保障烏克蘭的安全，避免俄國再犯。

過去數個月來，西方對烏克蘭的軍事援助決策和行動常被批評緩不濟急，庫列巴說，雖然他很感謝西方軍援，但「仍遠遠不夠，否則我們今天就會是在慶祝戰爭的結束了。」

影片來源：YouTube Bloomberg Television

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