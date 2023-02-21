北約秘書長：普亭暫停限武條約 想引世界大戰

北約秘書長史托騰柏格。(美聯社)

北約秘書長史托騰柏格在今天與歐盟、烏克蘭 三方會談中回應俄國總統普亭 國情咨文，指責普亭宣布暫停限武條約是想朝向第三次世界大戰前進。烏克蘭外長庫列巴則對中國將提俄烏和平計畫表達審慎期待。

這場例來首見的三方會談在北大西洋公約組織（NATO）布魯塞爾總部進行，聚焦討論如何迅速有效提供烏克蘭所需武器。由於今天上午普亭（Vladimir Putin）剛發表對戰爭相關談話，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）也在會談後記者會上提出回應。

他說：「一直在升高（緊張）情勢的人是普亭，他入侵烏克蘭一年來，沒有任何跡象顯示他想要尋求和平，反而是在朝向第三次世界大戰前進。」

普亭在國情咨文中宣布片面暫停與美國的「新戰略武器裁減條約」（New START Treaty），史托騰柏格敦促他放棄此意、重回條約，以避免更大災難。

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2011年生效、2026年屆期的這項美俄雙邊條約，是兩強之間僅存的重大限武協議，目的在限制雙方核子武器部署數量。因此普亭今天的決定，再次升高外界對俄國會否在俄烏戰爭中使用核武的疑懼。

史托騰柏格也提到有跡象顯示中國可能在軍事上援助俄國，不過歐盟對外事務高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 在日前的慕尼黑安全會議期間告訴他，中國「沒有，也不會」支援俄國武器。

波瑞爾不諱言自己過去在西班牙外交界就與王毅建立了好交情，他認為兩人在慕尼黑的談話「坦率」，王毅還反問他歐盟何以提供烏克蘭武器，讓他費了一番勁力解釋。

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庫列巴（Dmytro Kuleba）則被問到烏克蘭對王毅宣稱將對俄烏戰爭提出和平計畫的看法。他說，王毅在與他會面時有分享部分內容，他期待中國推動和平有進展，但烏克蘭方面要等看到中方提案的完整細節才能回應。

庫列巴強調中國與烏克蘭的立場有一個共同點，那就是維護領土的完整。「如果這場戰爭的結果是讓俄羅斯破壞他國領土完整，那世界上其他地方也可能被破壞。」

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在尋求西方軍援上，庫列巴表示，當前他最關切三個問題：如何有效率地訓練烏克蘭軍隊（使用西方援助武器）、如何加速生產和取得武器、如何將這些武器部署到戰場。

波瑞爾指出，歐盟將召開國防部長會議討論更具體的做法，三大方向首先是把現有的庫存武器拿出來用，其次是加速生產更多武器，再來是設法增加國防工業的生產能力。

史托騰柏格則表示，北約長期以來有一套武器取得的做法，將與歐盟進一步合作，不只協助烏克蘭取得當前需要的武器，還包括在戰爭結束後仍將繼續保障烏克蘭的安全，避免俄國再犯。

過去數個月來，西方對烏克蘭的軍事援助決策和行動常被批評緩不濟急，庫列巴說，雖然他很感謝西方軍援，但「仍遠遠不夠，否則我們今天就會是在慶祝戰爭的結束了。」

影片來源：YouTube Bloomberg Television