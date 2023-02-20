烏克蘭戰爭導致俄國世代衝突 年輕人反戰、長輩挺戰

俄羅斯士兵在烏克蘭戰爭中犧牲慘重。(美聯社)

英國廣播公司（BBC）報導，俄羅斯 對烏克蘭 的戰爭導致俄國 許多家庭發生世代衝突，年輕人持反戰立場，但在蘇聯時期長大的父母們卻支持這場戰爭。

俄羅斯37歲女演員烏蓮娜（Uliana）參加她23歲弟弟凡尼亞（Vanya）的喪禮，在棺材入土時哭泣。她的弟弟是名俄國士兵，在烏克蘭的戰場前線喪命。

烏蓮娜表示：「他們說，他像英雄那樣死去。我想說，這是什麼意思，像個英雄？這真荒謬。我不想要兄弟成為死去的英雄。」

而她的父親波瑞斯（Boris）雖也悲痛欲絕，但對自己的兒子凡尼亞為國捐軀感到光榮。他的觀點是，俄烏衝突是對抗「一個鼓吹法西斯主義政府」的戰鬥。

影片來源：YouTube BBC News

此一主張呼應了俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的說詞。普亭在沒有證據的情況下聲稱，他正在幫助烏克蘭去納粹化，而且烏國政府實施了種族滅絕。

烏蓮娜在形容她與父親的關係時說：「在凡尼亞發生這種事之前，我們並未討論這場戰爭。但在他死後，我們為此有幾次極不愉快的爭吵。」

英國廣播公司第四台（BBC Four）Storyville節目在新紀錄片中，播出了關於父女間對於俄烏戰爭的辯論，而如此對話目前也正發生在許多俄羅斯家庭內。

俄羅斯國內民眾對全面入侵烏克蘭一事感受為何，難以精確得知，因為俄國法律禁止任何被視為詆毀軍方的言論，並且禁止將烏克蘭軍事行動稱為戰爭，而是應稱為「特殊軍事行動」。

但俄羅斯獨立研究團體2022年11月發表的調查顯示，這場戰爭正使俄國陷入世代分裂，75%的40歲以上受訪者表示，他們支持俄烏戰爭，但18至24歲受訪者的支持比率是62%。

俄羅斯電影製作人波波娃（Anastasia Popova）指出，她走訪俄國各地拍攝這部紀錄片時，感受與此相當吻合。

波波娃表示：「我觀察到家庭間出現許多不同的裂痕。家中的孩子大多反戰，而他們的父母是蘇聯時期長大的世代，而且日日夜夜觀看（國營）電視台，則是支持這場戰爭。我的家庭內也有同樣的裂痕。」她還說，她的父親支持這場軍事行動。

依賴國營電視台取得新聞意味著，日復一日吸收俄國政府的官方說詞。烏蓮娜及同年齡層的其他人，則更可能從其他媒體取得新聞，例如YouTube及社群媒體。

烏蓮娜說，這場戰爭改變了俄國人民。她表示：「我在（莫斯科）地鐵看著人們。他們閱讀新聞，然後將目光移開。他們停止直視對方的眼睛。」