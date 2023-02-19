俄烏戰爭前有長路 美大選、中和平提案將使局勢更複雜

俄烏戰爭可能持續到下一屆美國總統大選，局勢恐愈發複雜。(美聯社)

在慕尼黑安全會議上，烏克蘭 的主要盟友開始面對支持基輔政府熬過長期戰爭所必須提供的支援，烏國對彈藥和武器的需求大增，而時間拉長益使局勢複雜化。

跨大西洋的高階防務官員也針對如何對莫斯科實施經濟制裁、如何說服南營國家支持烏克蘭，以及中國在俄烏戰爭會起什麼樣的作用等等，進行了角力。俄國 官員數十年來首度缺席慕尼黑活動。

參與會議的逾45位國家元首和政府領導人中，有些人對自從上次會議、俄烏戰爭爆發前幾天以來的情勢發展表達意外。烏克蘭並未一周內就被占領、北約盟國未因運送武器到基輔產生分歧、俄總統普亭在他所謂的紅線被越後沒讓戰事升級為非傳統戰爭，而俄國軍力也沒大家擔心的那麼強大。

戰前，烏克蘭加入歐盟和北約組織被認為遙不可及，現在則被視為理所當然。但那裡的局勢依然嚴峻，俄國正向東頓巴斯地區投入新近動員的部隊，加強攻勢。

俄烏戰爭可能持續到下一屆美國總統大選，這個烏克蘭最大的軍事和財務支持者可能因為國內政治而有態度上的變化。

大力為烏克蘭發聲的愛沙尼亞總統卡拉斯下月也面臨選舉，隨著通膨和其他擔憂蔓延，擔心歐洲輿論產生變化。

當前不惜一切代價支持烏克蘭的政策，有可能因為時間拉長，在國際層面上更趨複雜。美國表示，它掌握的訊息表明，中國考慮提供武器給俄羅斯 ，這可能改變戰爭進程和後果。

中國外長王毅在慕尼黑宣傳一項和平計畫。位於保加利亞的智庫自由戰略中心（CLS）主席Ivan Krastey認為，「這顯然是在幫俄羅斯，現在和解不利於烏克蘭。但若美國和歐洲拒絕，看起來反像好戰，普亭則想要和平」。

退休美國將領和前中情局局長David Petraeus在大多看好烏克蘭獲勝的樂觀評論中表示，烏國迫切需要更多防空系統和精準彈藥，以抵擋俄羅斯攻勢，度過接下來艱難的幾個月。他也說，烏克蘭在收復俄羅斯2014年來占走的所有領土之前，最終可能不得不求和。