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俄烏緊張加劇 歐盟：須迅速解決烏彈藥不足問題

中央社／華盛頓19日綜合外電報導
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）19日在德國慕尼黑安全會議中說：「（讓我們）加速向烏克蘭提供軍事援助，因為從現有彈藥這方面來看，烏克蘭正處於危急狀態。」(Getty Images)
歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）19日在德國慕尼黑安全會議中說：「（讓我們）加速向烏克蘭提供軍事援助，因為從現有彈藥這方面來看，烏克蘭正處於危急狀態。」(Getty Images)

隨著俄烏衝突即將於本周屆滿周年，緊張局勢正在加劇。歐盟對基輔彈藥短缺的問題示警，說問題必須迅速解決；美國則指控中國考慮向俄羅斯提供武器用於烏克蘭戰爭。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）表示，必須在數周內解決烏克蘭軍隊面臨的彈藥嚴重短缺問題。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在德國慕尼黑安全會議中說：「（讓我們）加速向烏克蘭提供軍事援助，因為從現有彈藥這方面來看，烏克蘭正處於危急狀態。」

他還說：「必須在幾周之內迅速解決彈藥短缺問題。」

另一方面，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）說，中國現在正在「考慮向莫斯科提供致命支援」，範圍「從彈藥到武器本身的一切」。

他還說：「我們已向他們挑明，這麼做會對我們的關係造成嚴重後果。」

布林肯並在美國廣播公司（ABC）的節目中強調，早在去年3月，美國總統拜登（Joe Biden）就曾警告中國國家主席習近平切勿向俄羅斯運送武器。

熟知內情的政府消息人士說，自那時起，「中國一直很謹慎地避免越過那條線，包括延後出售可用於戰場的致命武器系統」。

出席慕尼黑會議的美國共和黨籍聯邦參議員葛理漢（Lindsey Graham）表示，中國若向俄羅斯提供武器，將是一個嚴重的錯誤。

他說，若那樣做簡直是「愚不可及。就像看完電影還買票搭上鐵達尼號一樣」。

葛理漢同時表示，有強烈跡象顯示，美國很快就會宣布烏克蘭戰鬥機飛行員的訓練計畫，這代表西方逐步升高供應烏克蘭武力的作為。

葛理漢說，他認為美國應該就俄羅斯在烏克蘭的行動，宣布俄國為「支持恐怖主義國家」（state sponsor of terrorism），這意味著中國或任何國家提供武器給俄國，都將受到制裁。

俄烏戰爭24日即將屆滿1年，拜登將於21日在波蘭首都華沙（Warsaw）發表談話，盛讚北大西洋公約組織（NATO）在幫助烏克蘭人保衛國家上付出空前的努力。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）同一天也將在莫斯科發表演說。

烏克蘭 俄羅斯 葛理漢

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