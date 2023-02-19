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俄國棋王：烏克蘭勝利是俄羅斯民主轉型的前提

中央社／慕尼黑18日綜合外電報導
前世界西洋棋冠軍、知名俄羅斯異議人士卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）18日在慕尼黑安全會議上發言。（Getty Images）
前世界西洋棋冠軍、知名俄羅斯異議人士卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）18日在慕尼黑安全會議上發言。（Getty Images）

前世界西洋棋冠軍，同時也是知名的俄羅斯異議人士卡斯帕洛夫（Garry Kasparov）今天表示，烏克蘭擊敗莫斯科是俄羅斯民主轉型的「先決條件」。

法新社報導，卡斯帕洛夫在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）一個討論俄羅斯「民主未來」的小組討論中表示，「自（俄羅斯總統）普亭的法西斯主義中解放出來，烏克蘭遍布著如此想法。」其它知名的俄羅斯異議人士也出席了這場討論會。

「俄羅斯人民生活在泡沫中，除非帝國的概念因為俄羅斯在軍事上的失敗而崩潰，不然無法打破這個泡沫。」

約十年前離開俄羅斯的卡斯帕洛夫說，「當他們意識到自己正在輸掉戰爭時，戰爭就會輸掉」－勝負不是以領土得失來判斷。

參與小組討論的人士，還包括俄羅斯前大亨霍多科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky），人權支持者涅姆佐娃（Zhanna Nemtsova），她是遭暗殺身亡的反對人士涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的女兒，另外還有曾獲諾貝爾和平獎的俄羅斯人權組織「紀念」（Memorial）創辦人謝爾巴科瓦（Irina Scherbakova）。

卡斯帕洛夫希望西方繼續支持烏克蘭，他認為對烏克蘭來說，任何支持都不嫌多。

霍多科夫斯基於2003年至2013年間入獄前曾是俄羅斯富豪，他表示當對立情勢減緩，擔心基輔盟友們的努力會鬆懈。

謝爾巴科瓦的非政府組織在2021年底遭俄羅斯政府關閉，她表示，她也同意烏克蘭的勝利不可或缺。

謝爾巴科瓦說，「這是一個悲慘的時刻，聽到烏克蘭人的聲音是痛苦的，因為他們正用鮮血付出代價…但在俄羅斯要走上街頭，必須十分勇敢。」

謝爾巴科瓦表示，俄羅斯正在進行全面操縱，正全面改寫歷史，因為俄羅斯人「覺得沒必要面對過去的罪行」。

涅姆佐娃補充說，「蘇聯解體後的錯誤之一，就是沒有致力向人民解釋何謂民主。」

她同時指出，對於未來可能民主的俄羅斯，我們必須與俄羅斯社會對話—大多數人民並不持任何立場，他們對烏克蘭不感興趣，同時認為他們無法產生任何影響，所以他們放棄了。

「我們最大的使命是幫助他們反省在烏克蘭犯下的罪行。」

俄羅斯 烏克蘭 諾貝爾

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