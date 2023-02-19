英稱俄軍烏戰6萬死 美估傭兵逾3萬傷亡

美國官員表示，自俄羅斯與烏克蘭戰爭開打以來，俄羅斯瓦格納傭兵集團已有超過3萬人死傷。圖為俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）的瓦格納集團戰士墓園。（路透資料照片）

美國官員表示，自俄羅斯 與烏克蘭 戰爭開打以來，為俄羅斯準軍事組織「瓦格納集團」作戰的傭兵中，已有超過3萬人喪生或是受傷。另據英國國防部17日表示，俄羅斯軍隊陣亡人數已高達6萬。

BBC報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）17日指出，瓦格納集團在最近幾周遭受了重大損失，約有9000名戰士於行動中喪生。報導稱，瓦格納集團在俄羅斯的監獄大量召募人員，柯比就指絕大多數傷亡都是未受過培訓的受刑人。

儘管出現人員傷亡，瓦格納集團仍在巴赫穆特（Bakhmut，俄方稱Artyomovsk）周圍取得了戰果，稍早還發布影像，宣布佔領該市北邊的帕拉斯科維夫卡（Paraskoviivka）。

不過，柯比認為，鑑於俄方花了幾個月才達成在巴赫穆特取得戰果，還付出了「難以為繼的毀滅性成本」，「他們有可能最終在巴赫穆特取得成功，但這將證明對他們沒有實際的價值，因為此地沒有真正的戰略價值」。

白宮同日指出，自去年2月24日烏俄戰爭開打以來，俄羅斯傭兵組織瓦格納集團傷亡人數已逾3萬，其中9000人陣亡。

英國國防部則在每日情資簡報中提到，俄羅斯武裝部隊和私人軍團已陣亡四萬至六萬人，估計傷亡總數最高達20萬人。

此外，隨著烏克蘭面臨俄羅斯新一波飛彈攻勢，烏克蘭西部赫梅利尼茨基州政府官員表示，當地通報兩起爆炸。基輔當局為預防俄軍對電網發動攻擊，已對多處實施限電措施。