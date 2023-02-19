王毅稱中方本周將提烏克蘭和平計畫 西方歡迎但持疑

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅18日在慕尼黑安全會議上表示，中國本周將提出烏克蘭戰爭的和平計畫。(路透)

英國衛報報導，中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅 18日在慕尼黑安全會議上表示，中國本周將提出烏克蘭戰爭的和平計畫，西方領袖對此感到焦慮不安，不過仍表示審慎歡迎，認為中國至少承認這場戰爭不只是歐洲的事。

王毅表示，中國將在烏克蘭戰爭一周年提出和平計畫，並已就此計畫與德國、義大利 和法國協商。他說，和平計畫將強調有必要維持主權、領土完整的原則，以及聯合國憲章的宗旨。但他也說，有必要尊重俄羅斯 合法的安全利益。王毅提出的兩大目標似乎有自相矛盾之處。

獲得中方簡報的西方外交官不清楚中國的和平計畫將會多具體，或只是流於空泛的和平解決方案。中國將西方描繪成好戰者，可能獲得南半球國家認同。

德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）對中國將提和平計畫表示歡迎，她說，「身為聯合國安理會常任理事國，中國有責任運用其影響力維護世界和平」。她說，她17日與王毅討論「什麼是和平，不是獎賞侵略者，而是維護國際法與被攻擊的人」。法國與義大利外交官也對中方表達相同訊息。

貝爾伯克說，一個公正和平計畫的先決條件是「侵犯領土完整的俄羅斯從占領國撤軍，世界和平建立在我們都承認每個國家的主權和領土完整的基礎上」。

倫敦金融時報報導，西方領袖對中國將提出和平計畫持懷疑態度。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)在慕尼黑安全會議上表示，西方將懷疑中國呼籲立即停火的和平計畫。

他說，「誰不想停止開槍？但我們必須特別注意可能設的陷阱」。

布林肯說，俄羅斯總統普亭也許決定，「因為局勢對他不利，最好的賭注是呼籲立即停火，創造凍結的衝突」。

他警告，「普亭絕不會把他奪取的土地放上談判桌，他將利用時間休養生息、重整、重新武裝並再發動攻擊」。