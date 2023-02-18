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歐盟推動彈藥共同採購計畫 以援助烏克蘭

中央社／慕尼黑18日綜合外電報導
歐盟執行委員會主席范德賴恩。（路透）
歐盟執行委員會主席范德賴恩。（路透）

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天表示，她相信，商討歐洲整體國防採購計畫時，歐盟向烏克蘭提供更多彈藥的共同利益將較個別國家利益更加重要。

路透報導，基輔稱烏克蘭軍隊每天會發射多達1萬發砲彈，因此需要更多補給之後，歐盟正就聯合採購彈藥以幫助烏國的方式進行緊急協商。

范德賴恩在慕尼黑安全會議期間接受媒體採訪時表示，「在俄羅斯對烏克蘭發動的殘酷戰爭中，我們發現，面臨壓力時，我們有能力可以移動整座山，因此在這個問題上也是如此。」

她還說，「現在…屬於非常時期，因此我們也應考慮採取非常規措施或程序。」

范德賴恩稍早在會議中發表談話時，建議歐盟與區域內的國防產業合作，以加速並擴大烏克蘭戰場急需的彈藥生產，並補充各國庫存。

她建議歐盟仿照COVID-19疫情期間的做法，為大規模生產疫苗預做準備。

「舉例來說，我們可考慮提前採購協議，讓國防工業現在就開始投資生產線，以加快生產速度並增加交付量。」

歐盟外長明天將在布魯塞爾的會議上討論如何聯合採購基輔急需的155毫米砲彈。

范德賴恩說，「目前我們正討論在歐盟或各成員國層面資助的標準化…彈藥，這就是我們的計畫。」

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