美方評估瓦格納傭兵死傷超過3萬 質疑鏖戰巴赫穆特沒有真正戰略價值

美國官員表示，自俄羅斯與烏克蘭戰爭開打以來，俄羅斯瓦格納傭兵集團已有超過3萬人死傷。圖為俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）的瓦格納集團戰士墓園。資料照片。（路透）

美國官員表示，自俄羅斯 與烏克蘭戰爭開打以來，為俄羅斯準軍事組織「瓦格納集團」作戰的傭兵中，已有超過30000人喪生或是受傷。

BBC報導，白宮 國安會戰略溝通協調官柯比 （John Kirby）17日在記者會指出，瓦格納集團在最近幾周遭受了重大損失，約有9000名戰士漁行動中喪生。報導稱，瓦格納集團在俄羅斯的監獄大量召募人員，柯比就指絕大多數傷亡都是未受過培訓的受刑人。

儘管出現人員傷亡，瓦格納集團仍在巴赫穆特（Bakhmut，俄方稱Artyomovsk）周圍取得了戰果，稍早還發布影像，宣布佔領該市北邊的帕拉斯科維夫卡（Paraskoviivka）。

根據報導，攻佔巴赫穆特可讓俄軍進一步向克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉維揚斯克（Slovyansk）等大城市進軍。不過，柯比認為，鑒於俄方花了幾個月才達成在巴赫穆特取得戰果，還付出了「難以為繼的毀滅性成本」，進一步推進可能十分困難。

同時，柯比也質疑巴赫穆特的軍事意義。他告訴記者，「他們有可能最終在巴赫穆特取得成功，但這將證明對他們沒有實際的價值，因為此地沒有真正的戰略價值」。