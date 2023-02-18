我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約高技能人才移民通道 文科生受惠

金融時報：美台國安高層下周將在華府AIT總部會面

美方評估瓦格納傭兵死傷超過3萬 質疑鏖戰巴赫穆特沒有真正戰略價值

編譯周辰陽／即時報導
美國官員表示，自俄羅斯與烏克蘭戰爭開打以來，俄羅斯瓦格納傭兵集團已有超過3萬人死傷。圖為俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）的瓦格納集團戰士墓園。資料照片。（路透）
美國官員表示，自俄羅斯與烏克蘭戰爭開打以來，俄羅斯瓦格納傭兵集團已有超過3萬人死傷。圖為俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）的瓦格納集團戰士墓園。資料照片。（路透）

美國官員表示，自俄羅斯與烏克蘭戰爭開打以來，為俄羅斯準軍事組織「瓦格納集團」作戰的傭兵中，已有超過30000人喪生或是受傷。

BBC報導，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）17日在記者會指出，瓦格納集團在最近幾周遭受了重大損失，約有9000名戰士漁行動中喪生。報導稱，瓦格納集團在俄羅斯的監獄大量召募人員，柯比就指絕大多數傷亡都是未受過培訓的受刑人。

儘管出現人員傷亡，瓦格納集團仍在巴赫穆特（Bakhmut，俄方稱Artyomovsk）周圍取得了戰果，稍早還發布影像，宣布佔領該市北邊的帕拉斯科維夫卡（Paraskoviivka）。

根據報導，攻佔巴赫穆特可讓俄軍進一步向克拉莫托斯克（Kramatorsk）與斯拉維揚斯克（Slovyansk）等大城市進軍。不過，柯比認為，鑒於俄方花了幾個月才達成在巴赫穆特取得戰果，還付出了「難以為繼的毀滅性成本」，進一步推進可能十分困難。

同時，柯比也質疑巴赫穆特的軍事意義。他告訴記者，「他們有可能最終在巴赫穆特取得成功，但這將證明對他們沒有實際的價值，因為此地沒有真正的戰略價值」。

柯比 俄羅斯 白宮

上一則

土敘強震罹難總數已知逾4萬5000人 恐會再增加

下一則

北韓疑試射洲際彈道飛彈 落入日本專屬經濟區

延伸閱讀

氣球殘骸打撈完成 不確定取得什麼情報、是否回傳中國

氣球殘骸打撈完成 不確定取得什麼情報、是否回傳中國
美媒：中方偵察氣球殘骸回收完畢 其餘搜索工作難度高

美媒：中方偵察氣球殘骸回收完畢 其餘搜索工作難度高
瓦格納集團宣稱 攻佔烏東巴赫姆特附近村落

瓦格納集團宣稱 攻佔烏東巴赫姆特附近村落
「烏克蘭絕不妥協」：澤倫斯基的戰爭1周年BBC專訪

「烏克蘭絕不妥協」：澤倫斯基的戰爭1周年BBC專訪

熱門新聞

示意圖。(取材自ingimage）

親密連結太激烈 女下體撕裂8公分 醫痛心：看到腸子了

2023-02-11 20:53
威廉（右）被稱等當上英國國王後，會封殺弟弟哈利一家。（路透資料照片）

威廉決心報復哈利慘了 不只梅根 連他小孩也會被封殺

2023-02-10 18:22
加拿大總理杜魯多11日下令擊落一個侵犯加國領空的不明物體，一架美國戰機將其擊落。（路透）

加拿大也出現高空不明物體 杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

2023-02-11 19:00
土耳其男子漢瑟緊牽被埋在瓦礫堆中的15歲亡女。(Getty Images)

緊握亡女手照片傳全球 獨活土耳其父曝讓記者拍照原因

2023-02-12 09:40
土耳其震災災民向土國媒體指控，一批中國官方媒體記者試圖以現金賄賂災民，要求對方指控土耳其政府救災不力，並引導受訪災民稱讚中國救援隊。（路透）

要求災民「批土政府、讚中搜救隊」…中國官媒試圖賄賂災民引眾怒

2023-02-12 07:10
高通膨引發生活成本危機，多數人都不得不縮衣節食，而18至29歲的英國年輕人比55歲以上的中老年人更節省。 美聯社

英國物價高漲 最省吃儉用的不是中老年人 而是這群人

2023-02-11 13:56

超人氣

更多 >
對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事

對付「沉默殺手」高血壓 除了吃香蕉還要做這些事
與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開

與多人發生不正當性關係 中國最年輕女廳官被雙開
劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」

劉文正人在哪？資深媒體人爆料「住私人島還有守衛」
尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球

尷尬了…F-22戰機射40萬美元飛彈 恐打下12美元民間氣球
伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷