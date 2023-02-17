「烏克蘭絕不妥協」：澤倫斯基的戰爭1周年BBC專訪

烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社）

「向普亭妥協、割讓，只會削弱我們的國家。」烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelensky）在俄羅斯入侵即將滿一年之際，接受《BBC》專訪，重申絕不放棄任何烏克蘭的領土。澤倫斯基指出，割讓領土只會讓俄國再次以戰爭威脅、「不斷重返」。澤倫斯基持續呼籲西方提供更多的武器援助，直指「武力才是俄國唯一能懂的語言」——俄羅斯已在戰事中折損約40%的坦克，而烏克蘭日前獲得西方各國承諾給予的主戰坦克，但戰車尚未全面就定位；而烏克蘭各地在2月16日再次受到俄軍導彈轟炸，烏東據點巴赫穆特（Bakhmut）也仍處瓦格納傭兵的圍攻之下。

來源：BBC NEWS

澤倫斯基在《BBC》2月16日發布的專訪報導中，強調排除任何割讓領土給俄羅斯的可能性，他警告，若烏克蘭在可能的和平談判中同意以領土作為代價，那只會讓俄羅斯食髓知味、不斷回到烏克蘭土地上發動衝突，反之西方所援助給烏克蘭的武器，才是使和平接近、重臨這片土地的方式。

2月16日俄羅斯火箭彈攻擊烏克蘭哈爾科夫。(美聯社)

隨著俄烏戰爭將近一周年，澤倫斯基指出新一波的春季攻勢已經開始，俄羅斯已重新從各個方位朝烏克蘭發動攻擊，不過他強調烏克蘭能夠繼續抵禦以及反攻——然而烏克蘭仍然需要西方各國的武器支援，澤倫斯基表示：

「現代化武器加速和平到來，武力是俄羅斯唯一聽得懂的語言。」

此前，澤倫斯基已在2月2日會見歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、2月8日會見英國首相蘇納克（Rishi Sunak）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及德國總理舒爾茨（Olaf Scholz）等西方領導人；除歐盟已實施俄國石油價格上限、並將在2月24日俄羅斯入侵烏克蘭一周年當日，發動第10輪對俄制裁之外，澤倫斯基也持續請求武器支援、包括請求西方各國提供戰機及其他重兵器。而對於烏克蘭請求提供戰機，蘇納克也並未拒絕，回應：「沒有什麼是不可能的。」

俄羅斯軍隊在烏克蘭已損失了至少40%的坦克，圖為赫爾松地區，毀壞的俄軍坦克。 圖／路透社

然而，先前西方各國在1月下旬承諾給予烏克蘭主戰坦克，包括德國答應提供豹2型坦克（Leopard 2）、美國表示將交付M1艾布拉姆斯坦克（M1 Abrams），新的坦克援助仍未就定位，仍深陷戰事的烏克蘭隊對此感到急促，此外訓練烏軍駕駛、操作西方坦克也仍需要時間。

除武器的援助量及速度外，烏克蘭的另一項擔憂來自白俄羅斯 ；毗鄰烏克蘭北方的白俄羅斯是烏俄戰爭中，俄羅斯罕見的盟友——有「歐洲最後一位獨裁者」之稱的白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）本人亦是俄國總統普亭的長期盟友。

在2021年底至2022年初之間、俄軍集結烏克蘭邊境時，白俄羅斯宣布與俄羅斯進行聯合軍演、讓俄軍在其境內集結並發動入侵。盧卡申科2月16日接受《BBC》等外媒訪問時，表示若有任何一名烏克蘭士兵跨越邊境、殺死白俄公民，便會發動白俄軍隊與俄軍並肩作戰、一同攻擊烏克蘭。

對於白俄羅斯潛在的威脅，澤倫斯基表示：

「我希望白俄羅斯不會加入戰爭，但若果真如此，我們也將迎戰，我們會戰勝並存活。」

防守巴赫穆特的烏軍。(Getty Images)

同時，澤倫斯基指出白俄羅斯若再次允許俄羅斯取道發動攻擊，將是「巨大的錯誤」。

烏克蘭仍在力抗侵略並發起反攻，根據烏克蘭國防部發布的數據，2023年2月份每天有824名俄軍陣亡，該死亡率數據是烏俄開戰第一周以來最高——英國國防部指出，雖然無法具體核實精確數字，但以戰事的趨勢來看，烏國的這一數據準確率應該很高。

另外，根據英國智庫國際戰略研究所（IISS）的統計，俄羅斯軍隊在烏克蘭已損失了至少40%的坦克；若以前鋒部隊使用的主戰坦克來估算，折損率更上升到50%，IISS主席奇普曼（John Chipman）直指烏俄戰爭是「俄羅斯的政治與軍事失敗，凸顯領導層的缺陷和彈藥軍備不足。」

但是烏克蘭同樣飽受摧殘，烏克蘭國防部指出，2月16日俄羅斯再次朝烏克蘭全境各地發動炮襲，包括其境內最大的克列緬丘克煉油廠（Kremenchuk）都受到攻擊，烏克蘭則表示在俄軍發射的36枚導彈中，烏軍擊落16枚，但俄軍導彈中還包括3枚KH-31導彈和1枚Oniks反艦巡航導彈，烏克蘭現有的防空系統無法予以擊落。

烏克蘭士兵走過同袍的墓園。(美聯社)

《路透社》報導，目前俄羅斯的重點攻擊目標是烏東城鎮巴赫穆特，該地位於頓內茨克，在烏克蘭成功反攻重奪哈爾科夫和赫爾松之後，巴赫穆特成為俄烏戰爭中，俄羅斯唯一仍保持攻勢的前線戰場，2023年1月從赫爾松撤出的俄軍轉駐巴赫穆特。

目前傭兵組織瓦格納仍圍攻巴赫穆特，若攻下巴赫穆特，此地即可作為俄軍推進佔領頓內茨克地區兩座更大城市——克拉馬托斯克（Kramatorsk）、斯洛維揚斯克（Sloviansk）——的據點，瓦格納創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）聲稱將在4月前攻下巴赫穆特。

戰事仍然膠著、和平仍未重臨，而澤倫斯基在《BBC》尾聲強調烏克蘭團結，他說：

「今天，我們的生存仰賴我們的團結，我相信烏克蘭正在為生存而戰。」

同時，澤倫斯基表示，烏克蘭在價值觀上、在經濟上都走向歐洲，並重申拒絕向俄羅斯妥協，他強調：

「我們想要安全保障，妥協割讓領土只會削弱我們的國家...這與是否同意協商無關，問題是跟誰協商對話？跟普亭？不，我們跟他沒有信任可言。」

巴赫穆特前線的烏克蘭士兵。(路透)