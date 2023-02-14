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美國迄今拒援烏ATACMS 除了俄羅斯畫紅線 還有這個原因

編譯周辰陽／即時報導
美國迄今拒絕烏克蘭屢屢請求軍援射程近300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），除了莫斯科畫下的紅線外，據報另外一個理由是美方擔心自己會沒有足夠的庫存。資料照片。（Getty Images）
美國迄今拒絕烏克蘭屢屢請求軍援射程近300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），除了莫斯科畫下的紅線外，據報另外一個理由是美方擔心自己會沒有足夠的庫存。資料照片。（Getty Images）

俄羅斯入侵之後，烏克蘭屢屢請求美國軍援射程近300公里的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），但華府從沒答應過。Politico報導，除了莫斯科畫下的紅線外，拜登政府給了基輔另外一個理由，就是美方擔心自己會沒有足夠的ATACMS飛彈。

根據4名了解美烏會談的人士說法，在最近於五角大廈舉行的會議上，美方官員告訴烏方代表，他們沒有任何備用的ATACMS。這些人士說，將ATACMS轉移到歐洲東部的戰場會減少美國的庫存，還有害美軍對未來戰事做準備。

此一憂慮，連同拜登政府本來就擔心烏克蘭會拿ATACMS攻擊俄羅斯國土內陸深處與越過俄方所說的一條紅線，構成了美方不會很快將ATACMS運到前線的理由。

報導指出，五角大廈對美方庫存的評估，在一定程度上考慮到規劃者認為他們可能需要多少武器彈藥來對抗敵人。自烏克蘭戰爭爆發以來，這些計畫尚未進行大幅修訂，也沒有重新調整到美國可能需要保留多少庫存以面對被削弱的俄羅斯，或是考慮到烏克蘭現在基本上正在打這場戰爭的事實。

一位美方官員表示，軍方對送出ATACMS有所顧慮的原因之一，就是因為希望在美方庫存維持一定程度彈藥。一位美國國防部高層官員說，「對於任何包裹方案，我們永遠考慮我方戰備與我方自己的庫存，同時為烏克蘭提供戰場上需要的東西，還有其他提供烏克蘭打擊目標所需能力的方法」。

烏克蘭 俄羅斯 拜登

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