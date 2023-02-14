北溪管線被炸案 調查記者赫希：拜登批准美國蓄意破壞

普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希。（路透資料照片）

俄羅斯 輸送天然氣到歐洲的北溪（Nord Stream）管線爆炸案真相至今仍然莫衷一是，直到近日才因普立茲獎得主、美國傳奇調查記者赫希（Seymour Hersh）一篇自行發布報導再掀波瀾。赫希近日受訪宣稱，這不是一個很難找到的新聞。

赫希8日透過Substack發布了報導，稱北溪管線其實是遭美國蓄意破壞，宣稱這項機密行動得到拜登 總統的親自批准，由美國策畫、挪威協助完成，並在文章刊登後首度接受了「Radio War Nerd」訪問。

在這篇11日上傳Patreon的訪談中，主持人要求他對消息來源發表意見。根據音檔跟俄羅斯官媒RT轉述，赫希拒絕曝光有關自己採訪過人士的任何細節，還指出保護自己的消息來源是他的工作，並在消息上線時承受壓力。不過，那些批評他使用匿名消息來源的媒體人應該「對這一行的了解要更好一點」。

赫希認為，「問題在於，一切都被貶值了，因為紐約時報跟華盛頓郵報現在認為一個不具名消息人士可以是媒體人、新聞秘書，秘密對他們竊竊私語些什麼。我不曉得，他們在裡面似乎沒有任何人」。他還指出，主要新聞媒體未能報導許多關於俄烏之間持續衝突的事情，並觀察到「我了解的戰爭不是你正在報上看到的戰爭」。

赫希還說，「我的同事們，他們是怎麼遵章守紀的，真是令我驚訝」。據轉述，他還感嘆許多媒體成了白宮 與拜登政府的掩護。

至於北溪管線的報導，赫希堅持「不是一個很難找的新聞」，而且一些北約國家明顯捲入其中，特別是在拜登總統在內的美國高層官員發出了明顯的威脅。他認為，整個國際管線行業都曉得「誰做了什麼」，這是「沒人會想到」的現實，「但我想了，所以看吧（there you are）」。