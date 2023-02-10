我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：美軍在阿拉斯加擊落一高空物體

到黃石公園露營去…值得收藏的實用攻略

基輔：俄朝烏克蘭射飛彈 穿越北約國羅馬尼亞領空

中央社基輔10日綜合外電報導
圖為烏東巴赫姆特前線9日因俄軍攻擊冒出陣陣黑煙。路透
圖為烏東巴赫姆特前線9日因俄軍攻擊冒出陣陣黑煙。路透

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧茲尼表示，俄羅斯今天朝烏克蘭發射2枚飛彈，曾先後經過摩爾多瓦和北大西洋公約組織（NATO）成員國羅馬尼亞的領空。摩爾多瓦將召見俄國大使抗議。

路透報導，扎盧茲尼（Valeriy Zaluzhnyi）說，俄軍自黑海發射的2枚口徑（Kalibr）巡弋飛彈，一度越入摩爾多瓦領空，接著飛入羅馬尼亞領空，然後再進入烏克蘭。

法新社報導，扎盧茲尼在社群媒體發表貼文說：「上午10時18分時，2枚俄羅斯口徑巡弋式飛彈跨越烏克蘭和摩爾多瓦的邊界。」

「約在10時33分，這些飛彈越入羅馬尼亞領空。在這之後，它們再次進入烏克蘭領空。」

若消息屬實，會是俄烏戰爭開打以來，北約成員國羅馬尼亞的領空首次遭到侵犯。

前蘇聯加盟共和國摩爾多瓦的外交部發出新聞稿說，今天有一枚俄羅斯飛彈飛越摩爾多瓦領空，因此將召見俄國大使「來向俄方表明，...（這）是令人無法接受的侵犯空域行為」。

羅馬尼亞國防部則表示，有關一枚俄羅斯飛彈飛入羅國領空的報導，並未經過證實。

烏克蘭新聞網站「烏克蘭真理報」（Ukrainska Pravda）引述烏國空軍發言人報導，烏國有能力擊落這些飛彈，但卻沒這麼做，是因為不希望危及他國平民的安全。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

對中貿易逆差擴大 德財長稱「危險發展」

下一則

土敘強震波及文化遺址 阿勒坡等3座古城嚴重受損

延伸閱讀

中國偵察氣球侵美領空 拜登：不算重大國安漏洞

中國偵察氣球侵美領空 拜登：不算重大國安漏洞
盧甘斯克州長：俄羅斯開始在烏東發動「重大攻勢」

盧甘斯克州長：俄羅斯開始在烏東發動「重大攻勢」
共和黨參議員致函 促白宮報告氣球事件處理過程

共和黨參議員致函 促白宮報告氣球事件處理過程
馬航MH17遭擊落 「強烈跡象」普亭批准供應飛彈

馬航MH17遭擊落 「強烈跡象」普亭批准供應飛彈

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
美國戰機擊落中國高空偵察氣球，委內瑞拉發聲明譴責美國。（美聯社）

中國「流浪氣球」惹議 唯獨這國力挺中並譴責美國

2023-02-07 10:01

超人氣

更多 >
這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它

這15種食品 超過期限也不要急著丟掉它
廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

廢墟下埋了85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
社安制度、聯邦醫保快破產 兩黨協商走不通？

社安制度、聯邦醫保快破產 兩黨協商走不通？
99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有
加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品

加州8人快閃盜竊蘋果店 擄走超50萬產品