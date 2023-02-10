我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

土敘強震增至近2.2萬人罹難 72小時已過搜救不放棄

FBI到達潘斯住宅 搜查機密文件

俄烏戰爭周年將近 俄猛烈空襲 烏求各國軍援

編譯羅方妤／即時報導
俄軍10日早上對烏克蘭第二大城哈爾科夫和南部札波羅熱進行新一波空襲。圖為烏國搜救人員5日俄軍空襲後，在哈爾科夫一棟遭空襲破壞的住宅大樓執行任務。歐新社
俄軍10日早上對烏克蘭第二大城哈爾科夫和南部札波羅熱進行新一波空襲。圖為烏國搜救人員5日俄軍空襲後，在哈爾科夫一棟遭空襲破壞的住宅大樓執行任務。歐新社

俄烏戰爭周年將近，俄烏雙方都爭取在戰場上取得更多進展。俄軍10日早上對烏克蘭第二大城哈爾科夫和南部札波羅熱進行新一波空襲，烏國官員表示，等待許久的俄軍攻勢已在烏東展開。烏國也表示計畫在未來數月內展開大規模反攻，烏國總統澤倫斯基也向西方各國尋求更多軍援，特別是戰機。

10日空襲警報響徹烏國上午通勤尖峰時間，當地官員敦促民眾遵從指示和避難。烏國空軍表示，俄軍發射35枚S-300飛彈，烏克蘭防空系統無法擊落。

烏國一直為俄軍新一波攻勢做準備，認為俄軍歷經數月挫敗後，俄羅斯總統普亭希望能在24日俄烏戰爭周年以前，吹捧自己在戰場上取得的成功。

俄國一直以來主要關注烏東頓內次克州的巴赫姆特，莫斯科當局自戰爭開始起就宣布奪取該城鎮是優先要務之一。歷經數月砲戰後，俄軍包括瓦格納傭兵終於開始包圍巴赫姆特。

英國國防部稱，瓦格納傭兵自7日以來在巴赫姆特北方推進兩、三公里，進軍非常迅速，過去數月他們幾乎沒有推進前線。

烏國則明確表示，他們計畫在接下來數月內進行大規模反攻，收復遭俄軍佔領的五分之一國土。但似乎要等到至少收到一些美國、德國和其他北約國家承諾援助的主力戰車和長程飛彈才有可能開始反攻。

烏國總統澤倫斯基9日晚間與波蘭總統杜達會面，簡單介紹他前往英國倫敦、法國巴黎和比利時布魯塞爾尋求各國軍援，特別是戰機的狀況。

澤倫斯基會面的領袖都沒有公開承諾提供戰機，若提供戰機，莫斯科當局肯定會認為這是西方直接涉入戰爭的進一步證據。英國承諾協助訓練烏國飛行員駕駛北約國家戰機，只差提供戰機。

澤倫斯基暗示，他已經得到某種關於戰機的承諾。他在布魯塞爾參加歐盟峰會後後，在記者會表示：「歐洲將與我們站在同一陣線，直到我們獲勝。我已從一些歐洲領袖聽說，樂意給我們必要的武器和支持，包括戰機。」

烏國總統澤倫斯基（右）9日晚間與波蘭總統杜達（左）在波蘭東南部熱舒夫會面。路透
烏國總統澤倫斯基（右）9日晚間與波蘭總統杜達（左）在波蘭東南部熱舒夫會面。路透

澤倫斯基 英國 烏克蘭

上一則

土敘強震增至近2.2萬人罹難 72小時已過搜救不放棄

延伸閱讀

澤倫斯基歐盟演講激動：給烏克蘭更多武器

澤倫斯基歐盟演講激動：給烏克蘭更多武器
澤倫斯基在歐受到英雄式歡迎 籲讓烏克蘭速入歐盟

澤倫斯基在歐受到英雄式歡迎 籲讓烏克蘭速入歐盟
澤倫斯基訪英法 英擬援助烏克蘭先進戰機

澤倫斯基訪英法 英擬援助烏克蘭先進戰機
法德領袖巴黎會見澤倫斯基：俄國絕不該戰勝

法德領袖巴黎會見澤倫斯基：俄國絕不該戰勝

熱門新聞

地震後的土耳其滿目瘡痍。(擷自NBC影片)

土敘強震至少1.1萬人罹難 土國總統赴災區勘察

2023-02-08 09:20
一隻白色標準貴賓犬在廚房站起來找食物吃，乍看卻很像人類穿上布偶裝的模樣，讓不少網友驚呼「狗頭人出沒」、「工讀生快脫衣服喔」。 (取自推特)

工讀生是你？半夜廚房傳出碰撞聲 開燈驚見「狗頭人」

2023-02-06 16:10
英國哈利王子（大圖右二）人生中第一次性經驗的對手莎夏（大圖左二、小圖）出面接受訪問。(取材自Instagram)

奪走哈利「第1次」的女人出面了 曝激情5分鐘、皮帶不見了

2023-02-05 00:01
英國一名男子搭乘末班列車時，突然聽到後方傳來奇怪的呻吟聲，發現一對男女正在上演活春宮。 (擷自推特)

乾柴烈火？目睹火車裡大膽上演活春宮 英男瞠目結舌

2023-02-02 15:23
(取自推特)

金正恩接班人浮現？一家三口合照曝光 「她」坐C位

2023-02-09 04:54
美國戰機擊落中國高空偵察氣球，委內瑞拉發聲明譴責美國。（美聯社）

中國「流浪氣球」惹議 唯獨這國力挺中並譴責美國

2023-02-07 10:01

超人氣

更多 >
收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露

收到信嗎？華人愛用線上超市Weee!爆110萬用戶數據洩露
美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途

美：中國氣球能監控通信訊號 顯非氣象用途
社安制度、聯邦醫保快破產 國會兩黨卻不願討論

社安制度、聯邦醫保快破產 國會兩黨卻不願討論
在廢墟下待超過85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難

在廢墟下待超過85小時 綜藝男星唐小強土耳其遇難
99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有

99大華超市東谷分店11日開張 亞洲美食應有盡有