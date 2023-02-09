澤倫斯基在歐受到英雄式歡迎 籲讓烏克蘭速入歐盟

烏克蘭總統澤倫斯基(前)向歐盟領袖們呼籲，提供更多武器抵禦俄羅斯入侵，以及就烏克蘭加入歐盟一事迅速展開談判。(美聯社)

烏克蘭 總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）今天在布魯塞爾受到英雄般的歡迎，他向歐盟 領袖們呼籲提供更多武器抵禦俄羅斯入侵，以及就烏克蘭加入歐盟一事迅速展開談判。

綜合法新社和路透報導，歐洲自1940年代以來最殘酷的衝突，再過兩周就滿一年，澤倫斯基展開他從俄軍全面入侵烏克蘭以來的第2次出訪。

在昨天訪問倫敦和巴黎遊說英國、法國和德國提供現代戰機和遠程飛彈後，於2019年選上總統的澤倫斯基來到布魯塞爾，向歐盟領袖和歐洲議會（European Parliament）議員發表演說。

澤倫斯基抵達歐洲議會且呼籲迅速展開烏克蘭申請加入歐盟的談判時，受到熱烈歡呼和起立鼓掌。

澤倫斯基告訴歐洲議會議員：「我們正在抵禦現代世界中反對歐洲的最大力量…我們烏克蘭人與你們一同在戰場上。」

歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）則回應說：「烏克蘭就是歐洲，你們國家的未來就在歐盟。」

她表示：「各國下一步必須迅速考慮，提供遠程系統和飛機，以保護多數人認為理所當然的自由。」