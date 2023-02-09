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黃金72小時已過 土耳其強震後死亡人數升至逾1.5萬

強震帶走未婚妻 土耳其男子淚訴：本要披婚紗現在只能蓋白布

編譯張君堯／即時報導
土耳其6日遭規模7.8地震襲擊，至今已有超過1.5萬人喪命，卡赫拉曼馬拉什地區一名罹難者的未婚夫就被拍到心碎一幕，只見他拉開裹屍袋和未婚妻告別，並透露原本2人今年4月就要正式結婚。(路透)
土耳其6日遭規模7.8地震襲擊，至今已有超過1.5萬人喪命，卡赫拉曼馬拉什地區一名罹難者的未婚夫就被拍到心碎一幕，只見他拉開裹屍袋和未婚妻告別，並透露原本2人今年4月就要正式結婚。(路透)

土耳其6日遭規模7.8地震襲擊，至今已有超過1.5萬人喪命，其中卡赫拉曼馬拉什（Kahramanmaraş）地區一名罹難者的未婚夫就被拍到心碎一幕，只見他拉開裹屍袋和未婚妻告別，並透露原本2人今年4月就要正式結婚。

路透報導，現年24歲的紡織工人卡亞（Yunus Emre Kaya）和未婚妻古爾辛（Gulcin）原本計畫未來一起生活，但6日的地震粉碎他們的夢想。據悉，地震發生時卡亞正在家中睡覺，凌晨4點多地震發生時房子宛若「要爆炸一樣」，卡亞先是將母親帶到街上，接著花10分鐘直奔未婚妻的家。

沒想到古爾辛的家已成了廢墟，卡亞見到有人被壓在廢墟中，不時還傳出受困民眾的尖叫聲，後來便得知自己的未婚妻和她妹妹都死了。

2天後，卡亞在一間體育館內見到古爾辛最後一面，只見他拉開黑色裹屍袋的拉鍊認領屍體，一邊哭泣、一邊說道「我們原定今年4月結婚，我本來要幫她披上婚紗，但現在我只能給她蓋上白布」，談到一生摯愛的死時他表示「想像一下，有人綁住你的手腳、你無法起身、沒有食物、沒有水、沒有空氣，這就是我現在的感覺，就像行屍走肉一樣」。

卡亞和古爾辛原計劃於去年9月結婚，但因女方父親人在國外而延後，最後卡亞表示自己唯一的希望是古爾辛和她妹妹離世時「沒有感受到任何痛苦」。

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