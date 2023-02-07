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俄國稱烏東攻勢順利 俄軍逼近巴赫姆特 一觸即發

中央社莫斯科7日綜合外電報導
俄軍朝烏克蘭巴赫姆特市前進，烏軍將堅持戰鬥以捍衛這個堡壘。(美聯社資料照)
俄軍朝烏克蘭巴赫姆特市前進，烏軍將堅持戰鬥以捍衛這個堡壘。(美聯社資料照)

俄羅斯當局今天表示，俄軍正朝烏克蘭巴赫姆特市和布格列達爾鎮推進，這是烏東頓內次克州（Donetsk）的兩大交戰點，而頓州現已成為俄軍攻勢一觸即發之處。

法新社報導，在俄軍公布上述消息前，烏克蘭總統澤倫斯基上周警告，烏軍將堅持戰鬥以盡可能捍衛巴赫姆特（Bakhmut）「堡壘」，但籲請西方提供更多武器讓烏軍能守住這座城市。

俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）在與國防官員召開的會議中說：「作戰行動此刻在布格列達爾（Vugledar）和阿特莫夫斯克（Artemovsk，即巴赫姆特）四周成功推進。」

蕭依古並列出俄軍近來在頓內次克州「解放」的7座村落，包括元月間遭俄軍攻下的鹽礦城鎮蘇勒答爾（Soledar）。

巴赫姆特位於蘇勒答爾以南不遠處，是個受到戰火重創的城市，市內人口幾乎已全數逃往外地。當地連月來的激烈戰鬥，已成為俄軍侵烏近一年來耗時最久的攻擊行動。

俄軍一旦攻下巴赫姆特，將取得繼續深入頓內次克的通道，而俄國當局已決心將攻占頓州作為優先軍事任務。

該州首府頓內次克市由俄方扶植的市長表示，今天稍早當地有5人喪生在烏軍砲火之下。

澤倫斯基上周籲請西方國家加速運送承諾為烏克蘭提供的武器，尤其是長程飛彈，讓烏軍能在頓州抵擋俄軍前進。

頓內次克 烏克蘭 澤倫斯基

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