烏東戰情翻轉？俄軍似奪回戰場主動權
俄烏戰爭本月底將屆滿一年，俄軍目前沿整個前線加大施壓，除在頓內次克的巴赫姆特激戰切斷聯外道路，也於盧甘斯克與札波羅熱地區展開攻擊。華爾街日報指出，俄軍似乎又奪回戰場主動權。
英國國防部說，隨著俄軍包圍取得進展，位於烏東的巴赫姆特被包圍的風險日增。經連月攻擊後，巴赫姆特兩條主要聯外道路均在俄軍火砲威脅範圍內，城內烏軍補給困難。
烏克蘭總統澤倫斯基表示前線益發艱困，除巴赫姆特外，工業重鎮的烏東頓巴斯其他地方戰況也吃緊，俄軍攻勢另分別逼近巴赫姆特北面的利曼、西南面的布格列達爾。
華爾街日報認為，當前俄軍攻擊力道，反映戰場態勢再度發生根本性轉變。
烏軍去年10月直搗利曼，收復大片東北部失土，前鋒直逼被俄軍控制的盧甘斯克；如今利曼等地再遭俄軍攻擊，戰場主動權又轉入俄軍手中。
俄軍打算切斷巴赫姆特聯外道路恐讓基輔當局兩難。雖不想輕易丟失土地，但卻有數千烏軍後路被斷的危險；烏軍東部軍區司令部發言人奇列瓦蒂說：「敵人正試圖攻破我方防守並包圍。」
當巴赫姆特快被包圍、撤退恐勢在必行之際，一些烏軍官兵開始質疑為何還要他們繼續死守。一名近日在巴赫姆特作戰的烏軍表示，守軍傷亡慘重，當中不乏一些最有經驗的精銳官兵，導致士氣受挫，「全城已快被包圍了，這是何苦？守在陣地的官兵大家都知道必須趕緊撤退，沒人了解為何要讓這麼多部隊死在這裡。」
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