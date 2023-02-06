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以色列前總理：普亭侵烏初期 曾保證不殺澤倫斯基

編譯中心／綜合5日電
以色列前總理班奈特（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統普亭。（Getty Images）
以色列前總理班奈特（左起）、烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統普亭。（Getty Images）

以色列前總理班奈特在4日發布的一段專訪影片中表示，俄國總統普亭在入侵烏克蘭初期曾向他保證，不會殺死烏克蘭總統澤倫斯基。班奈特去年3月5日曾訪俄莫會晤普亭，試圖斡旋俄烏衝突。

班奈特在專訪中回憶說：「我知道澤倫斯基受到威脅，我問普亭『你打算殺死澤倫斯基嗎？』他說，『我不會殺死澤倫斯基。』」班奈特並指自己還追問普亭，「我必須明白，你是在向我保證不會殺死澤倫斯基嗎？」普亭則重申不會殺死澤倫斯基。

班奈特還說，見完普亭三小時後，他致電澤倫斯基告知此事。「（澤倫斯基）問我『你確定嗎？』我說，百分之百確定，普亭不會殺了你。兩小時後，澤倫斯基去了他辦公室，在辦公室自拍一張照片並說『我不怕』。」

班奈特並指出，在斡旋期間，普亭放棄了要烏克蘭裁軍的誓言，澤倫斯基則承諾不加入北約。

此外，澤倫斯基稱烏東前線吃緊，俄羅斯正投入更多軍隊。烏克蘭東部頓內茨克州遭受砲擊之際，烏軍擊退俄羅斯部隊對東部巴赫姆特市的最新攻勢。

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）說，烏克蘭軍隊仍然控制盧甘斯克州最後據點比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）。他指出，當地局勢緊張，但在烏軍控制之下。

英國首相府則表示，首相蘇納克與澤倫斯基通話，表達正全力確保英方提供的軍事裝備儘快抵達戰場前線，英國本週已開始訓練烏方操作「挑戰者2型」坦克。

澤倫斯基 普亭 烏克蘭

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