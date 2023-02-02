我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥卡錫任議長後首度回應：目前無訪台計畫

澤倫斯基籲加強制裁俄國 普亭用戰勝納粹鼓舞士氣

澤倫斯基籲加強制裁俄國 普亭用戰勝納粹鼓舞士氣

中央社／基輔、伏爾加格勒2日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（左）與烏克蘭總統澤倫斯基。（美聯社）

烏克蘭總統澤倫斯基今天敦促到訪首都基輔的歐洲官員，對俄羅斯祭出更多制裁；俄羅斯總統普亭則以二戰時期蘇聯戰勝納粹的知名事蹟來激勵自家人。

路透報導，俄羅斯將近1年前開始入侵烏克蘭後，西方祭出大規模懲罰措施。這場戰爭已重創多座城市、造成生靈塗炭、迫使數以百萬計的民眾逃離家園，並撼動全球經濟。

俄軍最近又發射一枚飛彈摧毀克拉莫托斯克（Kramatorsk）的公寓，警方表示至少3人喪生，還有多人困在瓦礫堆下。

莫斯科當局宣稱擊中該區域的美製火箭發射器。此區位於目前俄烏交戰重點、烏克蘭東部巴赫姆特市（Bakhmut）西北方約55公里，俄軍近幾週在巴赫姆特市周邊多有斬獲。

普亭（Vladimir Putin）今天在俄羅斯的伏爾加格勒（Volgograd）預言在烏克蘭會有新的勝利。伏爾加格勒舊名史達林格勒（Stalingrad），蘇聯軍隊80年前在這裡擊敗納粹。

普亭痛批德國協助軍援基輔，還宣稱他準備動用俄國全部的武器儲備，而俄國軍火庫中包含核子武器。

普亭在演說時表示，「不幸的是，我們看到用現代形式表現的納粹主義意識形態，再一次直接威脅我國安全」。他還說，俄國再度受到德國的豹式戰車（Leopard）威脅。

普亭宣稱他對烏克蘭的「特殊軍事行動」是要讓鄰國「解除武裝」，以及保衛俄羅斯抵禦挑釁的西方。烏克蘭與西方國家都說這是一場俄國為了擴張領土的非法戰爭。

另一方面，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在搭乘火車抵達基輔，以討論烏克蘭渴望加入歐盟一事後，承諾提供烏國更多財務、軍事和政治援助。

范德賴恩也宣布將在荷蘭海牙（The Hague）設立一個國際中心來處理在烏克蘭的侵略罪行。

她在跟澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的聯合記者會上說：「這是一場民主對抗專制政權的戰鬥。我們必須進一步加強施壓。」

澤倫斯基則呼籲對俄羅斯祭出更多制裁，並稱制裁速度已「些微放慢」，且俄國正在適應中。他說：「這項任務完成速度愈快且愈好，我們就更加接近擊退俄羅斯聯邦的侵略。」

俄國決心在烏克蘭收到西方承諾提供的最新主力戰車和裝甲車前取得進展，宣布在巴赫姆特的北方和南方推進。

烏克蘭及其西方盟友則說，莫斯科在巴赫姆特周邊損失慘重，投入一批又一批裝備不良的軍隊，包括數千名從監獄召募來的人。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

上一則

木星再被發現12顆衛星 榮登太陽系衛星之王

延伸閱讀

「俄烏戰對習近平是預演」前英相強生鼓吹續援烏抗俄

「俄烏戰對習近平是預演」前英相強生鼓吹續援烏抗俄
開戰周年 烏克蘭國防部長警告：俄國擬2月24日大舉進攻

開戰周年 烏克蘭國防部長警告：俄國擬2月24日大舉進攻
普亭沒瘋 法國前總統歐蘭德稱他是「極端理性」的領導人

普亭沒瘋 法國前總統歐蘭德稱他是「極端理性」的領導人
烏克蘭東部戰況嚴峻 澤倫斯基疾呼需要更多武器

烏克蘭東部戰況嚴峻 澤倫斯基疾呼需要更多武器

熱門新聞

以色列的本古里安機場日前發生一對持比利時護照的夫妻打算離境，但當他們發現自己沒有為小孩買機票時，竟把嬰兒直接留在報到櫃台，隨即遭到警方拘留。(影片截圖)

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

2023-02-02 13:03
印度塔新航空發生義大利籍女子在機上脫衣鬧事。（路透）

「堅持要換位到商務艙」義女子脫衣半裸大鬧印度航班

2023-01-31 03:20
查理(左)與卡蜜拉今年還有加冕大典這件重要的事待辦。(路透資料照)

該不該邀哈利、梅根去查理加冕禮？英民眾反應好意外

2023-01-29 15:08
南韓空軍主力戰機KF-16。（美聯社）

這下尷尬了 防長奧斯丁訪南韓 KF-16戰機誤射誘彈「送行」

2023-02-01 08:51
凱特在最新民調中成為美國人最喜愛的英皇室成員。（美聯社）

抱怨愈多愈有反效果？哈利、梅根美國人氣不及凱特

2023-01-31 08:54
小室圭(中)和真子公主(左二)2021年11月在東京羽田機場搭機前往紐約。(路透)

日媒：小室圭及真子夫婦 無法融入美國日僑社群

2023-02-02 09:37

超人氣

更多 >
狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年

狗鏈栓、逃不掉…中國養女控美養父母 像奴隸關地牢多年
小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機

小孩沒買票就不要了？爸媽把嬰兒留報到櫃台 衝去登機
江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡

江西中學生胡鑫宇命案 官方通報屍檢結果：自縊死亡
AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人

AV常見橋段傷身…女優揭身體狀況 同業也說1內幕害慘人
許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光