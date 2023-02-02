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美國企業擬售烏克蘭2架無人機 象徵性收取1美元

中央社華盛頓1日綜合外電報導
「死神」無人機。（Getty Images）
「死神」無人機。（Getty Images）

美國頂尖的先進軍用偵察無人機製造商通用原子航空系統公司1日宣布，願意以象徵性的1美元價格出售2架無人機給烏克蘭，並呼籲美國政府批准這筆交易。

通用原子航空系統公司（General Atomics Aeronautical Systems）表示，他們數個月來一直敦促華府向烏克蘭提供強大的「灰鷹」（Grey Eagle）和「死神」（Reaper）無人機。

美軍使用這些無人機在阿富汗、敘利亞、伊拉克和其他衝突地區的偵察和目標式攻擊發揮巨大作用。

通用原子航空系統公司指出，這些可以在中海拔高度長程飛行的無人機，是烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊的戰爭中，最明顯需要提升軍力的技術之一。

美軍已經向烏克蘭提供一些小型的攻擊和偵察無人機，但沒有像通用原子公司無人機那樣具有先進的技術和長程飛行能力。

通用原子公司執行長布魯（Linden Blue）透過聲明指出：「從俄羅斯展開侵略後，我們就開始檢視自家產品選項來因應烏克蘭軍隊的要求，包括MQ-9死神和MQ-1C灰鷹無人機。」

他還說，公司已提議免費向美國或烏克蘭政府培訓烏國無人機操作員。

通用原子公司準備提供2架自家的訓練機，還有一處地面控制站和其他硬體，象徵性收取1美元。

烏克蘭 俄羅斯 阿富汗

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