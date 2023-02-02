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烏克蘭很快就能收復克里米亞？傳五角大廈評估不太可能

編譯周辰陽／即時報導
美國國防部4位高層據報在機密簡報會告訴眾議院軍事委員會，烏克蘭軍隊不太可能在不久的將來收復克里米亞半島。圖為克里米亞最大都市塞凡堡1月7日街景。（美聯社）
美國國防部4位高層據報在機密簡報會告訴眾議院軍事委員會，烏克蘭軍隊不太可能在不久的將來收復克里米亞半島。圖為克里米亞最大都市塞凡堡1月7日街景。（美聯社）

Politico報導，美國國防部4位高層官員在機密簡報會告訴眾議院軍事委員會（House Committee on Armed Services），烏克蘭軍隊不太可能在不久的將來從俄軍手中收復克里米亞半島。

報導指出，基輔當局把奪回克里米亞視為主要目標之一，美方的評估肯定會讓他們感到氣餒。

目前尚不清楚什麼因素導致五角大廈的簡報者得出這項評估，但正如直接了解2日簡報內容的3位人士所轉告，明確的跡象顯示五角大廈不相信烏軍有能力、或很快將有能力迫使俄方撤出近十年前占領的克里米亞半島。

第4位人士稱簡報更為模糊，但重點仍然是無法保證烏克蘭在奪回克里米亞的攻勢行動取得勝利。

此次簡報會的報告者包括美國國防部負責俄羅斯、烏克蘭與歐亞大陸的副助理部長庫柏（Laura Cooper），還有參謀首長聯席會議行動主管辛姆斯陸軍中將（Lt. Gen. Douglas Sims）。4位消息人士都要求匿名以便揭露機密簡報會的細節。

克里米亞 烏克蘭 五角大廈

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