烏克蘭很快就能收復克里米亞？傳五角大廈評估不太可能

Politico報導,美國國防部4位高層官員在機密簡報會告訴眾議院軍事委員會(House Committee on Armed Services),烏克蘭 軍隊不太可能在不久的將來從俄軍手中收復克里米亞 半島。

報導指出,基輔當局把奪回克里米亞視為主要目標之一,美方的評估肯定會讓他們感到氣餒。

目前尚不清楚什麼因素導致五角大廈 的簡報者得出這項評估,但正如直接了解2日簡報內容的3位人士所轉告,明確的跡象顯示五角大廈不相信烏軍有能力、或很快將有能力迫使俄方撤出近十年前占領的克里米亞半島。

第4位人士稱簡報更為模糊,但重點仍然是無法保證烏克蘭在奪回克里米亞的攻勢行動取得勝利。

此次簡報會的報告者包括美國國防部負責俄羅斯、烏克蘭與歐亞大陸的副助理部長庫柏(Laura Cooper),還有參謀首長聯席會議行動主管辛姆斯陸軍中將(Lt. Gen. Douglas Sims)。4位消息人士都要求匿名以便揭露機密簡報會的細節。

