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荷蘭籲境內半導體商加把勁 防晶片最終落入俄手中

中央社阿姆斯特丹31日綜合外電報導
荷蘭外長胡克斯特拉。(美聯社)
荷蘭外長胡克斯特拉。(美聯社)

荷蘭政府今天呼籲境內的半導體製造商採取進一步行動，防止所製造的晶片最終落入俄羅斯手中，因為這會違反國際制裁。

屬於荷蘭公共廣播體系的荷蘭廣播基金會（NOS）的一項報告發現，自俄羅斯2022年2月24日入侵烏克蘭以來，已有數以百萬計荷蘭製造晶片最後落入俄國手中，大多是透過中國中間商。

荷蘭外長胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）告訴國會，這樣的情況「相當尷尬」。

在荷蘭境內活躍的半導體製造商包括恩智浦半導體（NXP Semiconductors）和中國企業聞泰科技持有的安世半導體（Nexperia）。

胡克斯特拉表示：「我確信這些公司已做了很多，但還可以做得更多。」

彭博報導稱美國已與日本及荷蘭完成協商，就限制部分先進晶片製造設備出口至中國達成協議。艾司摩爾控股公司28日表示，據知協議已取得進展。

路透報導，艾司摩爾（ASML）是晶片生產設備主要供應商，自2019年以來一直被限制不得向中國出售最先進製品。

自此以後，美國和中國在半導體問題上的緊張關係升高，促使華府在去年10月對中國祭出幾近全面性的半導體出口禁令。

晶片 俄羅斯 烏克蘭

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