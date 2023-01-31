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國際奧會擬允俄參賽 烏痛批：戰爭推手

編譯中心／綜合30日電
俄羅斯19歲女孩克里夫佐娃因為公開在社群平台上批評俄羅斯總統普亭、甚至在腳踝刺上「反普亭」的符號，遭到軟禁。（取材自Instagram）
俄羅斯19歲女孩克里夫佐娃因為公開在社群平台上批評俄羅斯總統普亭、甚至在腳踝刺上「反普亭」的符號，遭到軟禁。（取材自Instagram）

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）30日痛批國際奧林匹克委員會淪為「戰爭推手」，此前該機構稱正考慮如何讓俄羅斯運動員參賽。

中央社引述法新社報導，波多利雅科在推特發文稱，國際奧會（International Olympic Committee，IOC）「是戰爭、謀殺和破壞的推手」，「IOC樂於看著俄羅斯摧毀烏克蘭，還為俄羅斯提供一個宣揚種族滅絕並鼓勵他們進一步殺戮的平台」。

推文稱，「用來購買IOC偽善態度的俄羅斯資金顯然聞不到烏克蘭血腥味，沒錯吧，（國際奧會主席）巴赫（Thomas Bach）先生？」

上周，IOC宣布正尋找讓俄羅斯運動員參與賽事的「途徑」，包括以中立身分參加，這番言論隨即引來烏克蘭強烈抨擊。

烏克蘭總統澤倫斯基29日表示，俄國參加2024年巴黎奧運，形同向外界宣告「恐怖（行為）是可接受的」。

烏克蘭體育部長古澤特（Vadim Guttsait）先前表示，如果俄國與白俄羅斯運動員獲准參賽，基輔不排除抵制巴黎奧運。

亞洲奧林匹克理事會（Olympic Council of Asia）日前指出，願向俄國與白俄運動員提供在亞洲參賽的機會，為兩國選手參加巴黎奧運資格賽事開路。

此外，俄羅斯一名19歲少女克里夫佐娃（Olesya Krivtsova）因為公開在社群平台上批評俄羅斯總統普亭、甚至在腳踝刺上「反普亭」的符號，讓她被俄羅斯當局列入與神學士組織相同的恐怖分子名單。

CNN報導，克里夫佐娃就讀於阿漢格斯克（Arkhangelsk）的北方聯邦大學，她面臨刑事指控的罪名是「在俄羅斯社群媒體的聊天中詆毀俄軍，並對戰爭進行批評性的轉發」。目前克里夫佐娃被軟禁在她母親的公寓裡，更被禁止上網和使用其他形式的通訊、腳上還配戴監控行動的電子腳鐐，她的律師透露「克里夫佐娃的案子不是第一個、也不會是最後一個」。

據悉，克里夫佐娃可能因詆毀俄軍而面臨最高3年的監禁。

白俄羅斯 烏克蘭 運動員

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