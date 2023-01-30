不能讓獨裁暴政獲勝 北約秘書長訪南韓籲「增加軍援烏克蘭」

北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格近期前往南韓訪問，期間敦促南韓增加對烏克蘭的軍事支持，理由是其他國家在俄羅斯入侵後「改變不向衝突國家提供武器的政策」。(Getty Images)

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）近期前往南韓 訪問，期間敦促南韓增加對烏克蘭 的軍事支持，理由是其他國家在俄羅斯入侵後「改變不向衝突國家提供武器的政策」。

多家外媒報導，史托騰伯格此行先抵達首爾、還將前往日本東京，目的是在面對烏克蘭戰爭、與中國日益激烈的競爭時「加強與美國盟友的關係」。史托騰伯格在首爾「崔鍾賢學術院」（Chey Institute for Advanced Studies）發表談話時感謝南韓對烏克蘭的援助，並敦促更多如彈藥等軍事援助。

史托騰伯格指出「我敦促南韓繼續並加強軍事支持」，並補充說「歸根結底決定權在你的手上，但我要說的是：一些曾奉行永遠不向衝突國家出口武器的北約 盟國現在已經改變政策」。在會見南韓官員時，史托騰伯格提出「歐洲和北美的事件與其他地區相互關聯，北約希望通過加強在亞洲的伙伴關係來幫助管理全球威脅」。

自俄烏戰爭開始以來，南韓簽署向北約成員國波蘭提供數百輛坦克、飛機和其他武器的協議，但總統尹錫烈表示「南韓禁止向衝突國家提供武器的法律使其很難向烏克蘭提供武器」。史托騰伯格則提到包括德國、瑞典和挪威等國家也有類似政策，但如今已有所改變，他還強調「如果我們不希望獨裁和暴政獲勝，那他們（烏克蘭）就需要武器，這就是現實」。

此外，史托騰伯格認為俄羅斯無法贏得戰爭「極其重要」，並稱「這也是為了避免向包括北京在內的獨裁領導人發出錯誤訊息、即他們可以通過武力得到想要的東西」。