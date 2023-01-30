不能讓獨裁暴政獲勝 北約秘書長訪南韓籲「增加軍援烏克蘭」
北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）近期前往南韓訪問，期間敦促南韓增加對烏克蘭的軍事支持，理由是其他國家在俄羅斯入侵後「改變不向衝突國家提供武器的政策」。
多家外媒報導，史托騰伯格此行先抵達首爾、還將前往日本東京，目的是在面對烏克蘭戰爭、與中國日益激烈的競爭時「加強與美國盟友的關係」。史托騰伯格在首爾「崔鍾賢學術院」（Chey Institute for Advanced Studies）發表談話時感謝南韓對烏克蘭的援助，並敦促更多如彈藥等軍事援助。
史托騰伯格指出「我敦促南韓繼續並加強軍事支持」，並補充說「歸根結底決定權在你的手上，但我要說的是：一些曾奉行永遠不向衝突國家出口武器的北約盟國現在已經改變政策」。在會見南韓官員時，史托騰伯格提出「歐洲和北美的事件與其他地區相互關聯，北約希望通過加強在亞洲的伙伴關係來幫助管理全球威脅」。
自俄烏戰爭開始以來，南韓簽署向北約成員國波蘭提供數百輛坦克、飛機和其他武器的協議，但總統尹錫烈表示「南韓禁止向衝突國家提供武器的法律使其很難向烏克蘭提供武器」。史托騰伯格則提到包括德國、瑞典和挪威等國家也有類似政策，但如今已有所改變，他還強調「如果我們不希望獨裁和暴政獲勝，那他們（烏克蘭）就需要武器，這就是現實」。
此外，史托騰伯格認為俄羅斯無法贏得戰爭「極其重要」，並稱「這也是為了避免向包括北京在內的獨裁領導人發出錯誤訊息、即他們可以通過武力得到想要的東西」。
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