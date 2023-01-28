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為躲徵兵令逃出國 5俄人滯留南韓仁川機場數月

中央社／首爾29日綜合電
有五名俄國男子為躲當兵逃到南韓，但因當局拒絕接受他們為難民，在仁川國際機場滯留至今。圖為一名路人走過美國駐俄羅斯首都莫斯科大使館前，一幅寫著「榮耀歸於俄羅斯英雄」的海報。（歐新社）
有五名俄國男子為躲當兵逃到南韓，但因當局拒絕接受他們為難民，在仁川國際機場滯留至今。圖為一名路人走過美國駐俄羅斯首都莫斯科大使館前，一幅寫著「榮耀歸於俄羅斯英雄」的海報。（歐新社）

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯去年9月下達軍事動員令，引發役男逃兵潮。媒體報導，有五名俄國男子為躲當兵逃到南韓，但因當局拒絕接受他們為難民，在仁川國際機場滯留至今。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這五人的律師李鍾昌（Lee Jong-chan, 音譯）表示，五人中有三人是在去年10月來到仁川機場，另兩人則在11月抵達。

李鍾昌表示，五人申請難民遭南韓法務部拒絕後，這幾個月都滯留在出境區等待上訴結果。李鍾昌告訴CNN：「他們每天只吃一餐，也就是午餐，其他時候就靠麵包和飲料果腹。」

李鍾昌還說，五人可以淋浴，但要用手洗衣服，也不能離開出境區和免稅區。

李鍾昌說：「他們獲得醫療照護的機會有限，心理健康也得不到支持。考量到他們處境不確定，心理健康方面的支持非常重要。」

數據顯示，俄羅斯宣布動員後的第一周，有超過20萬人逃出國前往喬治亞、哈薩克和歐洲聯盟（EU）。

李鍾昌表示，南韓法務部以「不值得評估」為由駁回五人的申請，其理由是，拒絕徵兵並不符合難民條件。

但李鍾昌認為，考量到俄羅斯入侵烏克蘭「遭到國際法譴責」，五人拒絕在俄羅斯軍隊服役「應視為政治理由」。

人權組織也呼籲南韓政府接受這些人為難民。南韓一個維權組織在聲明中說：「逃離本國政治和宗教迫害後申請難民身分者，有權受到國際法保護。」該組織還說，如果這些人返回家園，很可能被「拘留或強制徵召」。

李鍾昌說，五人已針對法務部的決定提出上訴，其中三人將在1月31日面臨第一次裁決，在此期間，法院將判定他們的案件是否「值得評估」。如果法院做出有利裁決，法務部就得審查這些人的難民身分申請。

南韓 俄羅斯 心理健康

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