加強攻勢 俄軍深入烏東要地巴赫姆特

頓內次克地區巴赫姆特附近前線。（路透）

華爾街 日報28日引述烏東要地巴赫姆特（Bakhmut）的烏軍報導，俄軍視該市為其當前的主要目標，近幾天來，俄軍的攻勢已更深入，對烏軍在當地的控制造成威脅。

烏軍指揮官指稱，俄軍步步進逼，但付出巨大損失。烏克蘭 軍民已表示將為巴赫姆特而戰。鑑於俄軍愈來愈深入該市，使基輔面臨下令防守的烏軍和俄軍打城鎮戰，抑或撤離守軍，俾保存實力。

烏軍目前據守巴赫姆特地勢較高的西部、易守難攻，該市的戰略價值有爭議，有些指揮官認為幾無價值。

但俄軍尋求擴大其對東頓巴斯地區的控制，使該市近幾個月來具有一種「象徵的重要性」。俄方已派數千名「瓦格納集團」傭兵設法奪回該市，其中許多是徵召來的罪犯。烏克蘭總統澤倫斯基 去年12月曾訪視當地，稱讚巴赫姆特是「堡壘」。

自去年二月開戰以來，這場戰爭已逾11個月，兩軍已轉為一連串的消耗戰，前線相當固定，沒有一方明顯占上風。烏軍去年秋季曾發動突襲與攻勢，在烏克蘭東北部及烏南光復一大片失土，莫斯科隨即募兵數萬人還找傭兵送往前線。

俄方正尋求在西方國家承諾援烏的豹2式主力戰車到貨前，在前線有所突破。烏方則說，這些西方、現代的重型戰車，將有助撕裂俄國防線、收復更多失土。

1名在巴赫姆特操作蘇聯製T-72主戰車的烏軍士兵說，烏方迫切需要美歐提供主戰車的幫助，俄軍現已占據許多陣地，戰鬥已變得更為艱難，「我們守得住巴赫姆特，但除非有後援」。